Une giga dégustation de bières islandaises aura lieu ce mois-ci sur le Plateau

Avec ses billets d’avion qui sont de moins en moins chers, l’Islande semble faire son chemin dans le cœur des Québécois qui sont plus nombreux que jamais à y voyager.

Mais si vous n’avez pas les moyens de vous envoler vers cette destination de rêve, sachez que vous pourrez toutefois goûter à ses meilleures bières durant un évènement très attendu!

Pour une quatrième année, le Pub Pit Caribou, situé sur le Plateau Mont-Royal, vous convie à son évènement Ísland ! invasion afin que vous puissiez déguster à ce que l’Islande a de mieux à offrir en matière de bières.

L’évènement, qui se déroulera durant les 7, 8, 9 et 10 novembre prochains vous permettra de déguster à plusieurs bières islandaises en fût en plus d’une sélection en bouteilles. Le tout évidemment dans une ambiance très «nordique» pusiqu'il y aura des projections de paysages à faire rêver et de la musique islandaises pour accompagner votre dégustation.

Tous les détails du Ísland ! invasion ici!

Pub Pit Caribou

951 rue Rachel Est

7 au 11 novembre