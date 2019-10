7 maisons ou parcours hantés pour avoir la chienne en octobre

Avec l’Halloween qui approche à grands pas, les amateurs de sensations fortes et d’épouvante sont fins prêts à parcourir des lieux hantés pour s’offrir une bonne frousse.

À lire aussi: Un party d’Halloween Stranger Things aura lieu dans ce bar de Verdun

Voici donc 7 maisons ou parcours hantés pour avoir la chienne en ce mois d’octobre frisquet!

1. Malefycia Verset 5

L’un des parcours immersifs les plus effrayants que le Québec ait connus est de retour avec sa 5e édition. Malefycia occupera cette année l’ancien Drugstore du Village pendant seulement 11 soirs les vendredis, samedis et dimanches entre le 11 et le 27 octobre, ainsi que le vendredi 1er novembre et le samedi 2 novembre. La thématique cette année tournera autour des contes de fées de Disney comme vous ne les avez jamais vus! C’est un parcours théâtral et anxiogène qui vous attend pour 55$.

2. Nuit de Terreur

Cette maison hantée est immense avec une superficie de 15 000 pieds carrés. Chaque racoin de ce parcours risque de vous foutre la chienne comme jamais. C’est en fait 25 acteurs qui ont été engagés pour s’assurer que votre expérience soit inoubliable tellement vous aurez peur. Si vous n’êtes pas trop certain de pouvoir y survivre, sachez qu’il y a des soirées «Poule Mouillée» où le facteur peur sera réduit. La Nuit de Terreur prend place à Laval jusqu’au 9 novembre.

3. Manoir hanté Atlantide

Ce Manoir hanté de Saint-Calixte propose un parcours effrayant sur trois étages où votre capacité à garder votre sang-froid sera testée. Le site web du Manoir indique que depuis le tout début de cette attraction, 8 876 personnes n’ont pas réussi à terminer le parcours tellement ils avaient peur. Serez-vous capable de surmonter vos plus grandes peurs?

4. Village hanté du Village Québécois d’antan

L’une des attractions touristiques les plus appréciées des Québécois se transforme à nouveau en village hanté cette année. C’est environ 130 comédiens qui vous attendront de pied ferme dans le Village afin de vous faire sursauter de peur et possiblement vous donner des cauchemars. Le Village hanté sera ouvert les vendredis et samedis jusqu’au 28 octobre, ainsi que le dimanche 13 octobre et le samedi 2 novembre.

5. Festival de la Frayeur

C’est le temps de l’année où les zombies et les vampires envahissent La Ronde dans le but de vous donner quelques frissons que vous n’êtes pas près d’oublier. Pour un maximum de sensations fortes dans tous les sens, c’est après le coucher du soleil que vous devez y aller. Si jamais ça vous dit, il y aura même un Bal de la Frayeur le 1er novembre qui deviendra 16 et plus sur le coup de 19h! Le festival de la Frayeur de La Ronde commence le 5 octobre jusqu’au 27 octobre.

6. Foire de l’horreur

Cette expérience interactive qui sollicitera quatre de vos cinq sens (odorat, vue, ouïe, toucher) vous en fera voir de toutes les couleurs. Vos plus grandes phobies seront testées ce qui risque de vous faire rire de malaise et de vous «foutre la chienne» bien entendu! Le parcours aménagé à l’intérieur de grosses remorques de 53 pieds reliées l’une à l’autre dure environ 35 minutes. La Foire de l’horreur est installée au Centrepolis du 4 octobre au 3 novembre.

7. SOS Labyrinthe Invasion

Bon, cette activité n’est pas la plus épeurante puisque les enfants sont permis dans le labyrinthe, mais des extraterrestres sont impliqués alors vous ne pouvez pas manquer ça! Le labyrinthe serait en fait envahi par des silhouettes non humaines et votre mission est de les trouver et d’établir un contact avec eux! Le spécial Halloween de SOS Labyrinthe se déroule les samedis et dimanches jusqu’au 27 octobre.