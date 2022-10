Halloween: les partys à ne pas manquer cette année à Montréal

Les partys d’Halloween dans les bars sont de retour en force cette année!

Comme le 31 octobre est un lundi cette année, la plupart des événements ont lieu le 28 ou le 29 octobre, mais quelques-uns font exception.

Afin de bien choisir la fête où aller lâcher son fou, Silo 57 a dressé pour vous une liste des soirées les plus prometteuses à Montréal.

Voici donc 12 partys d’Halloween qui ont lieu cette année dans la métropole:

L’Auberge Saint-Gabriel organise un party où vous êtes invité à vous replonger dans votre bal de finissants, version année 1988. Crêpez-vous le chignon, et direction le Vieux-Montréal pour une soirée mémorable.

25$ early birds – ACHETEZ ICI

De 22h à 3h

426, rue Saint-Gabriel, Montréal

Le légendaire party du festival de courts et longs métrages d’horreur, SPASM, est de retour cette année. Ça se passe au Théâtre Plaza, et les costumes y sont obligatoires. Il n’y a pas de thème précis, mais si ça peut vous inspirer, la musique des années 80 affrontera celle des années 90, alors ce sera old school!

25$ en prévente / 35$ à la porte – ACHETEZ ICI

De 21h à 3h

6505, rue St-Hubert, Montréal

Ce n’est pas compliqué, c’est l’Halloween tout le mois d’octobre au 132 Bar Vintage. L’établissement accueille un pop-up, le Black Lagoon, jusqu’au 31 octobre. En plus d’être transformé en endroit parfaitement terrifiant, le bar sert des cocktails également creepy, mais délicieux.

Entrée gratuite

Du mardi au samedi de 16h à 1h jusqu’au 31 octobre

132, rue Fleury Ouest, Montréal

Quand vient Halloween, Le Cabaret Nocturne de La Voûte vous convie à son fameux bal du 31 octobre, inspiré entre autres par les célèbres soirées d’Heidi Klum. Venez frissonner dans les coffres de l’ancienne Banque Royale. Êtres effrayants et animations sanglantes: revêtez vos costumes les plus impressionnants.

Réservez une table dès maintenant

De 20h à 3h

360, rue Saint-Jacques, VS-201, Montréal

Le célèbre party d'Halloween de la SAT fait son retour sous le dôme de la Satosphère après deux ans d’absence! DJs, VJs et costumes délirants seront au rendez-vous. Ça s’annonce spooky-fabulous!

Billet 43$ – ACHETEZ ICI

De 22h à 3h

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Cet événement n’est peut-être pas un party d’Halloween à proprement parler, mais il intéressera certainement les amateurs d’arts numériques. Le Festival SIGHT + SOUND organise en effet une soirée de performances au WIP qui mettra en vedette les artistes suivants: Florence To, Victoria Keddie & Rose Kallal, MSHR, DJ Hagalaz

Billet 25$ – ACHETEZ ICI

De 20h à 1h

3487, boulevard Saint-Laurent, Montréal

C’est un party queer friendly qui s’organise à L’idéal bar & contenus. Au programme, des drags et de la bonne musique, le tout costumé parce que c’est obligatoire.

Entrée gratuite

De 22h à 3h

151, rue Ontario Est, Montréal

Ce bar du centre-ville vous attend avec des shooters de Jäger à trois pour 10$ et un punch d'Halloween à 5$. Des prix seront offerts aux trois meilleurs costumes!

Entrée gratuite

De 17h à 3h

1817, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Rendez-vous le jeudi, le vendredi et le samedi pour fêter tout le week-end. Ce sera l’occasion parfaite de chanter à tue-tête des classiques tels que Ghostbusters ou encore The Monster Mash. Il y aura de bons deals sur l’alcool, mais passez au guichet avant, car ce sera argent comptant seulement.

Entrée gratuite

De 21h à 3h

1845, rue Ontario Est, Montréal

Le Club Unity dans le Village ne fait jamais vraiment les choses à moitié. Le bar tient trois partys d’Halloween avec trois thématiques différentes sur trois jours. Les thématiques vont comme suit: films d’ados épiques (27 octobre), Cowboy sauvage (28 octobre) et Baywatch (29 octobre). Ça promet!

De 22h à 3h les trois soirs

1171, rue Sainte-Catherine Est

Adepte de cosplay? C’est au party de GEEK-IT du Café Campus que vous devez aller cette année. Il y aura même une compétition de cosplay et plus de 200$ en prix à gagner.

16,84$ en prévente / 20$ à la porte – ACHETEZ ICI

De 21h à 3h

57, rue Prince-Arthur Est, Montréal

Performances de drag queens et DJs sont au programme pour le party d'Halloween du Bar Le Ritz PDB. Les organisateurs vous invitent à vous vêtir de votre plus costume en gardant en tête de ne pas faire d'appropriation culturelle!

28,03$ - ACHETEZ ICI

De 23h à 3h

179, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Le bar de la rue Saint-Hubert célèbre l'Halloween sous la thématique tiki! Projections d'horreur, prix pour le meilleur costume et trame sonore selon la thématique de la soirée sont prévus.

Entrée gratuite

De 20h à 3h

6388, rue Saint-Hubert, Montréal

Le Ausgang reçoit la visite de dj poolboi et quelques autres artistes pour mettre le party dans la place pour le samedi avant l'Halloween.

31,85$ - ACHETEZ ICI

De 21h à 3h - spectacle à 22h

6524, rue Saint-Hubert, Montréal

15. Le Weekend Monstre du Shaker – les 28 et 29 octobre

Le personnel du SHAKER vous attendra costumé les 28 et 29 octobre prochains et prêt à faire la fête. Plus de détails juste ici sur l’événement d’Halloween de ce resto-bar.

Réservez une table

3518, boulevard Saint-Laurent, Montréal

