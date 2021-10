Trois activités de «sorcières» à faire en fin de semaine dans les Cantons-de-l’Est

À l’occasion d’Halloween, prenez la route vers les Cantons-de-l’Est pour une journée haute en sorcellerie.

Cette destination prisée par plusieurs renferme plusieurs secrets bien gardés. Une visite est donc de mise alors que la fête de l’épouvante est à nos portes.

Voici trois idées d’activités ayant pour thèmes les sorcières parfaites pour Halloween.

Si votre sorcière intérieure a envie de se procurer onguents, potions, tisanes et élixirs de toute sorte, cet événement qui se déroule dans les Cantons-de-l’Est est parfait. Plusieurs produits d’artisans locaux seront en vente à l’atelier-boutique l’entreprise Sauvages et Cultivées de 10 h à 17 h. Un atelier sur la confection de poupées de maïs sera d’ailleurs donné par Laurence Thiffault (Sweet Mama Grass) à 13 h ce jour-là. Une contribution de 20 $ est demandée. Plusieurs œuvres de macramés de Dark side of Koko seront exposées à l’occasion de cette foire. Vous pourrez d’ailleurs déguster de nombreuses tisanes et boissons médicinales, avant de faire le plein pour la maison.

6 rue Pine, Sutton

Puisque vous serez à Sutton, pourquoi ne pas pousser la thématique des sorcières au maximum en allant visiter la célèbre «Marmite aux sorcières» du Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS). Il s’agit d’un phénomène géologique fascinant qui offre une allure étrange à la petite rivière — digne d’une marmite!

Pour s’y rendre, il faut accéder au stationnement P3 ou par le sentier Village-montagne. Le départ se fait de l’Altitude 520, en passant par la chute du Pékan, à 40 minutes de marche.

Marmite des Sorcières

663 chemin Maple, Sutton

3. Découvrir la ville mythique de Witch Bay

Si le village de Fitch Bay, situé tout près de Magog, est aujourd’hui rebaptisé «Witch Bay», c’est parce qu’il fut un temps où les sorcières l’occupait. Une incroyable légende stipule que plusieurs phénomènes anormaux ponctuent la ville de Fitch Bay. Cette ville est le Salem du Québec ! Profitez d'une visite pour découvrir les nombreuses maisons historiques, la maison ancestrale à la girouette de sorcière et le pont couvert Narrows.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s