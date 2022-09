L’arbre de Noël d’automne pour ceux qui ne sont pas capables d’attendre pour sortir le sapin

L’automne est officiellement arrivé, c’est donc une nouvelle étape de franchie pour ceux et celles qui attendent impatiemment de décorer pour Noël.

Toutefois, une tendance se fait sentir sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Une tendance qui est parfaite pour tous ceux et celles qui espèrent que Noël soit célébré douze mois par année.

Il s’agit du Fall Christmas Tree, donc l’arbre de Noël d’automne.

Les études l'ont prouvé : ceux qui installent leurs décorations de Noël plus tôt dans l'année sont généralement plus heureux. Même si les avantages sont nombreux, il faut admettre qu'il est encore (un peu) trop tôt pour inviter le père Noël et ses lutins dans le salon.

C'est pourquoi le sapin de Noël d'automne a l'avantage de pouvoir être installé plus tôt dans la saison, dès le mois de septembre.

En guise d'ornements, vous pouvez ajouter des feuilles d'automne séchées, des bouquets de tournesols, des rondelles d'orange ou des lumières dorées.

Voici quelques Fall Christmas Tree vus sur Instagram qui pourront vous servir d'inspiration:

Une fois l'Halloween terminée, il suffit de remplacer ces décorations pour créer un (vrai) arbre de Noël!

