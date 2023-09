[VIDÉO] Visite chez Amanda: un appartement à 1245$ par mois dans Villeray

Les appartements montréalais ont tendance à se ressembler. Avec leurs vitraux et leurs imposantes boiseries, les locataires doivent user d’énormément de créativité afin d’en faire des lieux à leur image.

• À lire aussi: «Get the look»: 10 items déco qu’on retrouve chez Audrey Rivet

Avec la série Visite, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs chez-eux pour une bonne dose d’inspiration quotidienne. En d’autres mots, on assouvit notre côté voyeur ensemble. Derien à l’avance!

Silo 57

Cette semaine, on visite l’appartement d'Amanda qui a pour voisin le magnifique parc Jarry. À travers la visite, elle nous présente la nouvelle nouvelle tendance déco qui règne sur Pinterest et Instagram. Tour du locataire.

Silo 57

Bonne visite!

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

C’est un 3 1⁄2 et j’ai la chance d’avoir deux balcons.

Silo 57

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

J’habite ici depuis près d’un an avec ma copine.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

J’ai trouvé l’appartement grâce à une connaissance. Je convoitais le quartier de Villeray depuis un moment et on m'a envoyé cet appartement au parfait moment.

Silo 57

Q: Quel est le prix de ton loyer?

1245$ par mois

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

• À lire aussi: Sarah-Jeanne Labrosse partage une rare photo de sa maison, et on CAPOTE

Les moulures, les vitraux, la hauteur des plafonds et la localisation! C’est magique durant l'automne avec les feuilles qui changent de couleur.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

Oh mon Dieu! Beaucoup de choses! J’ai longtemps adhéré à la «beige life» dans mon décor, et j’étais absolument tannée quand j'ai déménagé. J’ai voulu introduire des couleurs et des textures. Je dirais que c’est la tendance du «dopamine design» qui m’a inspiré. Pour les non-initiés, la dopamine est un neurotransmetteur ou un messager chimique qui, lorsqu'il est libéré dans le cerveau, provoque des sensations de bonheur.J’ai donc eu envie de me voir dans mon décor et c’est pour ça que le rose est si présent. C’est un décor qui me rend de bonne humeur. J’aime également le mid-century et le western.

Silo 57

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

Il n’y a aucun rangement! J’ai dû faire des pieds et des mains pour réduire mes objets et trouver un endroit où les dissimuler. Les conseils de Marie Kondo ont beaucoup aidé!

Q: Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

J’aime beaucoup m'installer au Ferlucci pour travailler, j'adore la crème glacée chez Café Vito, le Vieux-Vélo pour les brunchs et le sandwich au halloumi du Dépanneur le Pick-Up.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

Ne manquez pas ces autres visites:

s