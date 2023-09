VISITE chez Elise et Loïc: Un appartement surprenant dans Griffintown à 1739$ par mois

Si vous pensiez que les appartements dans Griffintown étaient tous froids et arboraient une allure industrielle: détrompez-vous maintenant! Poutres de bois, hauts plafonds et formes ludiques composent l’appartement du couple Elise et Loïc. Tour du locataire.

Avec cette série, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs chez-eux pour une bonne dose d’inspiration quotidienne. En d’autres mots, on assouvit notre côté voyeur ensemble. Derien à l’avance!

Cette semaine, l’équipe s’est invitée chez Elise et Loïc dans Griffintown. Bordé par le canal de Lachine et gâté par les bons restaurants, l’appartement du duo a tout le potentiel de faire de nombreux jaloux.

Mention spéciale aux oeuvres de l'artiste Myriam Wallengreen exposées au-dessus du lit du couple!

Bonne visite!

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite guidée de l’appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: Il y a une chambre, une salle de bain et un petit bureau à l’étage. Comme on est une unité de coin, nos murs se referment ce qui donne l’impression que notre appartement a la forme d’un triangle. Une grande pièce qui comprend le salon, la cuisine et la salle à manger. Il y a également une salle d'eau au premier niveau.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

Silo 57

R: On habite ici depuis mars 2022.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: J’ai trouvé l’appartement sur MarketPlace. C'était une reprise de bail et on a déménagé un mois après l’avoir trouvé.

Q: Qu’est-ce qui t’a charmé en premier?

Silo 57

C’était les poutres! La localisation a également joué pour beaucoup car mon copain travaille juste à côté. Ça lui prend à peine 10 minutes se rendre au travail!

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Je paie 1739$ par mois. Tout est inclus sauf Internet.

Q: Ton loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

R: Non! On a eu un petit pépin avec la porte d’entrée alors nos propriétaires ont décidé de ne pas nous augmenter cette année pour nous dédommager.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

Silo 57

R: J’aime bien la grande pièce du rez-de-chaussée comme on reçoit souvent des amis. J’aime aussi la chambre puisqu’on y a créé un environnement plus calme. C’est bien d’avoir deux étages pour jouer avec les ambiances.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

Silo 57

R: Les poutres! Je voulais construire une déco qui allait les mettre en valeur. On a joué avec les couleurs comme le gris et le blanc pour bien les complimenter.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: Pour des raisons que j’ignore, notre appartement est au rez-de-chaussée d’une grosse tour d’unités de condo, mais nous sommes la seule unité qui n’avons pas accès à la tour. Mes voisins ont deux portes dont une qui mène à l’intérieur de la tour. Ça aurait été agréable d’avoir cet accès également. Aussi, je trouve que la cuisine est un petit peu limitée. J’aurais bien aimé qu’elle soit plus grande.

Q: Quelles sont tes adresses préférées du coin?

R: J’aime beaucoup le café Camas et le Pamai pour acheter des plantes et du bubble tea. J’aime aussi Arte. C’est un magasin-entrepôt de meubles et d'objets usagés de toutes sortes, à bas prix. J’y fais plein de trouvailles!

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Ne manquez pas ces autres visites:

s

s