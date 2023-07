[AVANT/APRÈS] VISITE chez Andréa: un condo fraîchement rénové dans Ahuntsic

L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs chez-eux pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on prend une pause des logements locatifs et on visite le condo d’Andréa situé dans Ahuntsic-Cartierville. Tout comme Cendrillon, ce logement ne demandait qu’une fée marraine et un petit coup de baguette magique pour profiter d’un second souffle bien mérité.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour voir le résultat!

[APRÈS] Alaska Rider

[AVANT] Courtoisie Du Proprio

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton condo?

R: 6 pièces, ou plutôt 7 si on compte la terrasse. Nous avons deux chambres fermées, une salle de bain et une mezzanine.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans ce condo?

R: J’habite ici depuis 2 ans et demi!

[APRÈS] Alaska Rider

[AVANT] Courtoisie Du Proprio

Q: Habites-tu seule ou avec quelqu’un?

R: Je vis ici avec mon copain et notre chat Poupou.

Q: Comment avez-vous trouvé ce condo?

R: Je louais déjà un condo dans le quartier, et un jour mon propriétaire a décidé de mettre cette unité en vente. Ça faisait à peine un an que j’étais avec mon copain, mais on s’est quand même dit “ok, on doit aller le visiter”.

[APRÈS] Alaska Rider

À un certain point pendant la visite, je me souviens qu’on s’est mis en retrait et qu’on s’est dit qu’on le voulait vraiment. Long story short, on a fait une offre le même jour et on l’a eu! Il faut dire que c’était juste avant la folie des prix et de la surenchère... Je n’en reviens toujours pas. On a vraiment été chanceux.

[AVANT] Courtoisie Du Proprio

Q: Est-ce qu’il y a eu de la surenchère?

R: L’ancienne propriétaire nous a dit qu’elle avait eu d’autres offres—est-ce qu’elle nous a dit ça seulement pour négocier, on ne le saura jamais—mais je ne pense pas qu’on puisse appeler ça de la surenchère.

Q: À quel prix avez-vous eu le condo?

R: On a payé sous les 450 000$.

[APRÈS] Alaska Rider

[AVANT] Courtoisie Du Proprio

Q: À combien s'élèvent les frais de condo?

R: On n’a pas de gym, pas d’ascenseur, donc les frais sont sous les 300$ par mois. On les paie trois fois par an.

Q: Avez-vous fait des rénovations?

R: Oui! On a rénové complètement la salle de bain, on a peint les murs, on a refait l’électricité, on a enlevé le tapis dans les escaliers et on a changé le tapis sur la mezzanine.

En septembre on s’enligne pour rénover la cuisine. Elle est quand même cute, mais j’ai hâte qu’elle soit plus à mon image.

[APRÈS] Alaska Rider

[AVANT] Courtoisie Du Proprio

Q: Quel montant avez-vous investi en rénovations?

R: Autour de 25 000$.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré votre décor?

R: J’ai travaillé pour le magazine House & Home et ça m’a beaucoup inspiré. J’ai eu la chance de visiter beaucoup de maisons, de baigner dans le monde de la décoration, et avec du recul je pense que ça m’a énormément influencé.

Sinon, tous mes passe-temps sont orientés vers cette passion que j’ai pour le design intérieur, donc je consomme beaucoup de magazines, Pinterest, TikTok et Instagram. J’ai aussi lancé mes propres plateformes TikTok et Instagram où je partage des petits bouts de mon chez-moi!

[APRÈS] Alaska Rider

J’aime beaucoup le style Mid Century et je fais vraiment de belles trouvailles sur Facebook Marketplace. Sinon j’ai plusieurs meubles que ma mère avait achetés quand j’étais jeune dans des ventes de garages ou des brocantes. J’accorde beaucoup d’importance à la façon dont les objets me parlent; j’aime quand c’est éclectique, chaleureux et qu’il y a une touche scandinave.

[AVANT] Courtoisie Du Proprio

Q: Est-ce que votre condo a un quirk (un défaut)?

R: La salle de bain est un peu petite, et on en a une seule. Des fois ça pourrait être pratique d’en avoir deux, surtout quand on a de la visite. Sinon, on se trouve juste en dessous du passage aérien et ça peut être bruyant à certains moments.

Q: Pourquoi avoir choisi Ahuntsic?

Alaska Rider

R: J’ai grandi à Ahuntsic-Cartierville, donc je me sens à la maison ici. On est aussi vraiment près de Villeray et le réseau de piste cyclable est vraiment le fun. J’adore les bons restos, les cafés, le marché, donc c’était parfait pour moi.

Il faut aussi dire que mon copain vient de Québec et que je l’ai convaincu d’habiter à Montréal, donc on souhaitait quand même un entre deux... le genre de quartier qui ne fait pas trop «ville»!

Q: Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

R: J’en ai tellement! J’adore le Marché Jean Talon pour acheter des produits frais et passer prendre un café au Saint-Henri. Pour des brunchs copieux, j’aime aller au Fanfare et au Toasteur. Lundis au soleil et Vin Vin Vin sont de super endroits pour prendre un verre, et j’ai une place spéciale dans mon cœur pour le Moccione et le Knuckles quand je suis dans l’esprit d’un bon souper. J’ai aussi très hâte d’essayer le café Le Brûloir sur Fleury.

• À lire aussi: Les 10 meilleurs restaurants de la rue Fleury dans Ahuntsic

• À lire aussi: Les meilleurs restaurants et comptoirs où manger au Marché Jean-Talon

• À lire aussi: 5 bons restos où bruncher dans Villeray

Vous pouvez suivre Andréa sur TikTok et Instagram pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

Finnish Design Shop

Acheter ici

V de V

Acheter ici

Amazon

Acheter ici

Amazon

Acheter ici

Ikea

Acheter ici

Ces épisodes de la série VISITE pourraient aussi vous intéresser!

s