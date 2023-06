Une unité clé en main d’Habitat 67 est présentement à vendre pour 1 145 000$

Voici l’occasion rêvée de mettre la main sur l’une des unités du très prisé concept architectural d’Habitat 67.

Profitant d’une vue renversante sur la ville de Montréal, ce condo a de quoi impressionner.

Courtoisie Martin Rouleau, Engel & Völkers

On craque pour ses planchers de bois franc d'origine, sa cuisine rénovée et fonctionnelle ainsi que son espace salon et salle à manger à aire ouverte.

Courtoisie Martin Rouleau, Engel & Völkers

L’unité compte deux chambres à coucher et une luxueuse salle de bain. Matériaux de qualité et espaces lumineux y sont à l'honneur.

Nul doute que le clou du spectacle réside au solarium. Prolongement extérieur de la maison, il ajoute non seulement de la superficie au condo, mais offre également une vue digne d’une carte postale.

Courtoisie Martin Rouleau, Engel & Völkers

Cette terrasse couverte contribue également à l'abondance de lumière naturelle qui inonde la résidence.

Chose certaine, le projet de Moshe Safdie pour Expo 67 fait toujours son effet et mérite son titre d’emblème architectural montréalais .

Courtoisie Martin Rouleau, Engel & Völkers

Ce n’est pas tous les jours qu’une unité d’Habitat 67 se cherche de nouveaux propriétaires! À qui la chance?

La résidence est présentement sur le marché pour la somme de 1 145 000$. Vous pouvez contacter Martin Rouleau du groupe Engel & Völkers pour plus d’informations.

