Le sublime condo de Judith Lussier et Marie-Andrée Labbé est à vendre dans Hochelaga-Maisonneuve pour 730 000$

Judith Lussier et l’autrice Marie-Andrée Labbé souhaitent se départir de leur grand loft de 1910 pieds carrés du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Dans cet écrin fonctionnel et lumineux, doté d’une impressionnante hauteur sous plafond et de planchers de béton poli, une aire ouverte accueille un salon, un coin-repas et une jolie cuisine.

Dans le salon, un rideau habille la fenêtre ce qui ajoute à la sensation de hauteur des plafonds. Une boule disco remplace le luminaire dans cette pièce. On se doute que le jeu de lumière de cette boule à facettes doit ajouter une belle ambiance lorsque le soleil tape dans le condo.

À la cuisine, un grand îlot sert de comptoir lunch.

Dans le bureau immaculé, perché sur la mezzanine, deux bureaux sont judicieusement disposés.

C’est à cet endroit que Marie-Andrée Labbé fait aller son génie dans la rédaction des textes des séries Trop et Sans Rendez-Vous. Accompagnée de Judith Lussier, on se doute que les femmes passent beaucoup de temps dans ce bureau pour pondre les textes de la quotidienne STAT.

Heureusement pour elles, le bureau appelle à la créativité avec le tableau de l'artiste contemporaine Anne-Marie Chagnon et l'abondance de plantes.

Il suffit d’emprunter quelques marches pour accéder au boudoir où un puits de lumière et une grande bibliothèque tiennent la vedette.

Au total, le condo comprend deux chambres et une grande salle de bains avec un bain et une douche à l'italienne.

Dans la chambre principale, le couple a créé une bulle de sérénité en misant sur un joli papier-peint et quelques accessoires décoratifs.

On termine la visite avec un grand sous-sol rempli de potentiel et un garage qui constitue une rareté en ville. Les futurs propriétaires pourront aussi se faire construire une terrasse sur le toit du garage.

C’est Olivier Mailloux-Bertrand d’EXP Agence Immobilière qui s’occupe de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 730 000$.

