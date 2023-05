Un adorable condo idéal pour un premier acheteur dans le quartier Montcalm à 379 000$

Voici une perle rare qui tapera certainement dans l'œil des gens à la recherche d’un espace lumineux et confortable où s’établir.

Situé dans le quartier Montcalm à Québec, ce condo éblouit de par ses récentes améliorations et sa jolie décoration.

Courtoisie Jimmy Doyon, Via Capitale

On remarque, entre autres, les rénovations de la dernière année à la cuisine et à la salle de bain, toutes deux possédant des airs rétro grâce à l’ajout de céramique noire et blanche.

Le salon, lui, donne envie de se poser avec un bon roman et de siroter son café paisiblement.

Courtoisie Jimmy Doyon, Via Capitale

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Ce condo se situe au troisième étage d’un triplex et profite donc d’un ensoleillement sans précédent.

On y compte 2 chambres, une grande cuisine aérée, une salle de bain et un balcon avant.

Courtoisie Jimmy Doyon, Via Capitale

Les futurs acheteurs profiteront également d’une terrasse à l’ouest où ils pourront se réunir en bonne compagnie pour admirer les couchers de soleil, Apérol Spritz en main.

Un stationnement privé et un espace de rangement au sous-sol sont des avantages non négligeables de cet appartement.

Courtoisie Jimmy Doyon, Via Capitale

Ce condo au charme évident est en vente pour la somme de 379 000$. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jimmy Doyon et Mickael Anselin du groupe Via Capitale.

