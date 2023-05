La maison centenaire de la designer Camille Charland Perez à vendre pour 639 000$ à Otterburn Park

La designer Camille Charland Perez vend finalement sa magnifique maison d’Otterburn Park. Après avoir lancé la compagnie Oregon Homes en mars dernier, la femme d’affaires a décidé de construire sa propre maison de A à Z, l’obligeant ainsi à vendre sa magnifique maison centenaire.

Proprio Direct

La propriété construite en 1921 est tout simplement sublime. À l’intérieur, on retrouve de beaux espaces ouverts et aérés qui permettent de se sentir bien instantanément. Dans la cuisine, un large ilot divise la pièce. On y retrouve également un coin café et des matériaux nobles choisis avec minutie.

Proprio Direct

Le salon propose un magnifique foyer au bois ainsi qu’un espace plus zen qui rappelle les décors scandinaves.

On y retrouve un total de quatre chambres à coucher. Chacune étant parfaitement pensées pour offrir un maximum de confort.

Proprio Direct

Deux salles de bain entièrement rénovées sont mises à la disposition des futurs acheteurs. L’une possède d’ailleurs un magnifique bain sur pieds.



À l’extérieur, on peut profiter de la nature environnante autour du coin feu ou sur la magnifique galerie qui fait le tour de la maison.

Proprio Direct

Cette magnifique maison est à vendre au coût de 639 000$ par Marie-Michèle Meunier de Proprio Direct. Tous les détails ici.

À propos de Camille Charland Perez:



