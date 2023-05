QuoiFaire: 16 activités à mettre à votre agenda pour profiter de la longue fin de semaine

Fleurs, partys et soleil sont au programme en fin de semaine!

Le lundi 22 mai prochain sera férié en raison de la Journée nationale des patriotes et la fête de la Reine Victoria, ce qui fera de cette fin de semaine un long congé de trois jours qui se prend (très) bien.

Ne soyez pas à court d'idées, puisqu'une foule d’activités s’offrent à vous à Montréal et dans les environs. Une chose est certaine, vous ne resterez pas à la maison lors de cette longue fin de semaine!

Ouvert ou fermé pour la Journée nationale des patriotes?

À noter que les succursales de la SQDC, la majorité des SAQ, les épiceries, les restaurants, les transports en communs, les bars, les stations-service, les gyms, les centres commerciaux, les cinémas, le Biôdome et le Jardin Botanique seront ouverts.

Les banques et les caisses populaires, les bureaux de Postes Canada, les centres de service de la SAAQ, les bureaux municipaux, les points de services fédéraux comme Passeport Canada et la plupart des bibliothèques seront pour leur part fermés.

Voici donc une liste de 16 activités originales à réaliser durant le long week-end.

1. Sabrer du champagne avec les pommiers en fleurs

Au Domaine Lafrance, sur la Rive-Nord de Montréal, les vergers seront en fleurs jusqu’au 27 mai (c’est dame Nature qui décide). Pour l’occasion, ils ont dressé une belle arche de sabrage de cidre mousseux à l’entrée des somptueux vergers en fleurs! Ça vaut le roadtrip!

2. Commander une piscine de cocktail au Snowbird Tiki Bar

À défaut de prendre l’avion vers Hawaï, vous pouvez passer la soirée au Snowbird Tiki Bar. Au menu: ambiance tropicale, cocktails élaborés et nouvelles rencontres.

6388 rue Saint-Hubert, Montréal

3. Crier sa vie à la Ronde

La Ronde ouvre le 20 mai prochain! Faites partie des chanceux qui auront la chance d’inaugurer la saison 2023 en fin de semaine. N’oubliez pas de faire le Goliath et le Monstre pour nous!

Bon à savoir: La Ronde tient un solde d’ouverture actuellement en offrant le Passeport régulier à 52,99$ (au lieu de 69,99$).

4. Faire des emplettes aux Puces POP

Les 19, 20 et 21 mai prochains, faites le détour par l'église Saint-Denis pour rencontrer des talents d'ici et les encourager. La cantine MAKA sera présente au marché, offrant du café, des viennoiseries, salades et quiches pour l’événement.

5075 rue Rivard (en face du Métro Laurier)

Vendredi 19 mai: 15h - 20h

Samedi 20 mai: 11h - 18h

Dimanche 21 mai: 11h - 17h

5. Danser toute la journée à Metro Metro

Vibrez aux sons de Lil Wayne, Sarahmé, Lil Baby, Naomi et Jack Harlow en fin de semaine sur l’Esplanade du Stade Olympique. À noter qu’il ne sera pas possible de transporter vos effets personnels dans un sac opaque. Seuls les sacs transparents seront permis. Ce règlement s’applique aux sacs à main, aux sacs banane et aux sacs à dos.

6. Manger une guédille au homard au Saison des Pluies

C’est la saison du homard! Vaut mieux en profiter au Saison des Pluies, l’une des meilleures en ville!

301 rue Guizot Est Montréal

7. Faire du patin à roues alignées au parc Maisonneuve

Profitez du soleil pour découvrir ce grand parc de Montréal. N’oubliez pas le pique-nique!

8. Fêter les 20 ans de Piknic Électronik

Passez votre dimanche 21 mai au parc Jean-Drapeau question de célébrer le grand retour de Piknic Électronik. Piknic Électronik en profitera pour célébrer son 20e anniversaire avec un vrai retour aux sources, sous le fameux Calder (la structure aussi nommée Trois disques) exceptionnellement pour son premier week-end. Au programme: La house enjouée de Louie Vega et la reine des nuits italiennes Deborah de Luca performera lundi.

9. Passer la soirée au ciné-parc

Popcorn, doudous et bonne compagnie sont gages d'une soirée réussie. Voici les ciné-parcs autour de Montréal.

10. Longer le canal Lachine en BIXI

Voici quatre magnifiques parcours à faire en BIXI à Montréal.

11. S’offrir une soirée dans un speakeasy

Parce que vous le méritez!

12. Essayer l’un des meilleurs restaurants du Canada

Chaque année, le palmarès de Canada's 100 Best révèle les meilleures tables à travers le pays. Cette année, 34 restaurants du Québec se trouvent dans la liste! C’est près du 1⁄3 des meilleures tables du Canada qui se trouvent au Québec. Vaut mieux célébrer cette petite victoire!

13. Manger un steamé et une poutine au Orange Julep

Cette activité n’est pas réservée qu’aux touristes! L’endroit ferme à 4h du matin le vendredi et samedi et à 3h du matin le dimanche et lundi! idéal pour une fringale de fin de soirée.

7700 boulevard Décarie, Montréal

14. Danser dans le Vieux-Montréal au soleil

Cette année, dans le cadre de notre événement NON STOP, MTL 24/24 innove et propose une scène extérieure accessible gratuitement toute la journée du samedi 20 mai 2023! Venez profiter du soleil et de la musique à la Place des commencements (200 de la Commune Ouest) dans le Vieux-Montréal toute la journée de 10h à 23h. Les danseurs de tous âges sont les bienvenu.es !

15. Faire un roadtrip d’une journée avec votre gang

Amenez la marmaille en roadtrip en fin de semaine. Voici 25 idées de roadtrip qui partent de Montréal!

16. Participer à un pique-nique sous les pommetiers en fleurs

Le jardin Botanique organise un pique-nique romantiqe à souhait sous les pommetiers en fleurs en fin de semaine. Les piques-niques seront exceptionnellement permis pour l'occasion. Il faut s'inscrire et réserver sa boîte à lunch pour participer à l'activité. Celle-ci comprend un repas «à la japonaise» avec des futomaki, du poulet frit, du saumon grillé, des salades et plus! La boîte à lunch coûte 26$ en plus du 17$ demandé pour accéder au site.

