Ce restaurant de Montréal est couronné le meilleur au Canada en 2023 selon «Canada's 100 Best»

Chaque année, le palmarès de Canada's 100 Best révèle les meilleures tables à travers le pays.

Cette année, ce n’est nul autre que Mon Lapin , restaurant chouchou de la Petite-Italie, qui remporte les honneurs.

Classé numéro 1 au pays, on peut dire qu’il s’agit d’un exploit remarquable pour toute l’équipe.

Situé sur la rue Saint-Zotique, Mon Lapin offre depuis 2018 une carte des vins impressionnante et une cuisine alliant la ferme à l’assiette dans un cadre chaleureux qui donne envie de répéter l’expérience le plus souvent possible.

Plusieurs autres adresses montréalaises se sont démarquées cette année, dont le restaurant Beba à Verdun qui s’est hissé en 8e position.

À la 15e et à la 16e place, on retrouve respectivement le Pichai et le Monarque , qualifié de «meilleure brasserie au Canada».

Dans la liste des meilleurs nouveaux restaurants, c’est le Cabaret l’enfer qui s’est démarqué en remportant la 2e place.

Pour connaître les quelque 34 tables québécoises en liste cette année, c’est par ici .

