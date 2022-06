TOP 5 des plages les plus paradisiaques au Portugal

Des îles idylliques aux étendues de sable en retrait des grands centres, en passant par les réserves naturelles, nous nous sommes amusés à vous trouver les plus belles plages, voire les plages les plus "paradisiaques" du Portugal! Voici notre sélection.

1. Praia da Adraga

À moins d’une heure de Lisbonne, la Praia da Adraga est l’une des plus jolies plages du parc naturel de Sintra-Cascais. Son panorama et sa plage de sable doré sont sculptés par d’imposants rochers façonnés par le temps et par la force des puissantes vagues de l’océan Atlantique.

Outre son décor paradisiaque, la Praia da Adraga a cette chance de se trouver dans un environnement naturel et préservé donc, elle est généralement plus calme et moins achalandée que les plages voisines. C'est l'endroit parfait pour le surf et profiter d’un coucher de soleil sensass!

2. Praia da Falesia

Dans le sud du Portugal, au cœur de l’Algarve, se trouve la paisible Praia da Falesia. En raison de son immense littoral qui s’étend sur plus de six kilomètres, cette plage est l’une des plus grandes du pays. Tout le sensationnel et la beauté de la Praia da Falesia tient du fait qu’elle siège au pied d’immenses falaises aux éclats cuivrés.

Sur cette plage, vous aurez une légère impression de vivre comme les Portugais le feraient, car nombreux sont les locaux qui la fréquentent pour sa mer calme et son splendide panorama.

3. Praia da Marinha

Difficile de ne pas reconnaître la Praia da Marinha, cette plage emblématique du Portugal. Ses grandioses falaises, son sable d’un doré flamboyant et sa mer bleue quasi transparente ont fait de cette plage l’une des plus belles au monde!

Située dans une nature préservée de l’Algarve, sur la côte atlantique, on y accède par un long escalier qui, tout au long de la descente, nous donne un point vu époustouflant sur la grève.

4. Praia de Odeceixe

La Praia de Odeceixe, c’est la vraie vie à la mer! La beauté de cette plage, située à l’embouchure de la rivière de Seixe, dans le parc naturel du Sud-Ouest Alentejano et Costa Vicentina, réside dans le fait qu’il est possible non seulement de profiter d’une baignade en mer, mais aussi en rivière. Les enfants apprécient particulièrement les petites lagunes qui se forment sur la grève lors de la marée basse.

L’une des plages les plus connues de la région, la Praia de Odeceixe est un endroit spectaculaire où toute la famille peut s’adonner à la dolce vita!

5. Praia de Galapos

Petit paradis sur terre pour les amateurs de plongée, la Praia de Galapos s’étale magnifiquement le long de l’imposante montagne Arrábida. Protégée du vent par des falaises, ses eaux calmes et cristallines permettent d’explorer sans fin les fonds marins.

Cette plage située au sud de Lisbonne est un lieu naturel qui a su conserver son état "sauvage" et sa végétation luxuriante.

