[VIDÉO] Visitez la maison centenaire à 1000$ par mois de la designer Camille Charland Perez à Otterburn Park

Camille Charland Perez est la designer d'intérieur à la barre de la toute nouvelle émission Rénover pour louer, qui commence le 27 janvier sur les ondes de CASA.

C'est entre deux contrats qu'elle a accepté de nous ouvrir les portes de sa magnifique maison centenaire située à Otterburn Park, sur la Rive-Sud de Montréal.

La designer qui a également sa propre compagnie appelée salt + pepper habite cette maison avec son copain et sa chienne, Stella. Ils ont acheté la demeure dans le but de la rénover et elle est presque terminée!

Comment arrive-t-elle à payer si peu pour habiter une maison d’Otterburn Park? Quel est son style de décoration? Où déniche-t-elle ses meilleures trouvailles décos? Camille vous dévoile tous les secrets de sa maison dans la vidéo ci-haut!

Visionnez nos autres vidéos «Dans l'appart de...»!