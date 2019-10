7 plantes trop belles à adopter en 2020

Les décors de types «urban jungle» sont de plus en plus populaires, ce n'est donc pas un hasard si l'intérêt pour les variétés de plantes est grandissant.

Que vous ayez le pouce vert ou non, il existe de nombreuses familles de plantes qui peuvent donner un vent de fraîcheur à votre décor et convenir à votre mode de vie. En 2020, certaines variétés de plantes risquent de voler la vedette sur les réseaux sociaux.

Voici donc 7 plantes que tous les amoureux de la verdure voudront adopter cette année!

1. L’orpin de Morgane ou sedum morganianum

Cette jolie plante succulente originaire du Mexique et du Honduras apprécie la lumière intense et directe. Elle peut facilement rester au soleil plus de 4h par jour.

2. Calathea ornata

Originaire des forêts d'Amérique du Sud, la calathéa ornata doit être placé dans un environnement humide et chaud comme une salle de bain. Avec un arrosage aux deux ou trois jours et une brumisation du feuillage, cette plante devrait être heureuse.

3. Capillaire de Montpellier ou adiantum capillus-veneris

Légère et gracieuse, l'adiantum capillus-veneris se plaît dans les endroits ombragés et frais. Cette fougère demande une attention particulière et un arrosage modéré, mais régulier.

4. Croton ou codiaeum variegatum

Le croton est une magnifique plante pour donner un peu de couleur à votre décor. Il faut toutefois être vigilant puisqu’elle est toxique. Il est préférable de la manipuler avec des gants.

5. L’asperge setacée ou asparagus plumosus

Cette plante unique trouve son bonheur près d’une fenêtre ou dans un endroit chaud et humide. Elle supporte difficilement les températures trop froides.

6. Strelitzia Nicolai

Cette magnifique plante géante est idéale pour meubler un coin de salon ou une pièce qui est assez grande. Le Strelitzia Nicolai est souvent confondu avec le bananier.

7. Langue de belle-mère ou sansevière

Cette plante assez commune est certainement une des plus faciles à entretenir. Elle aime les endroits tamisés et ne demande d’être arrosée qu’une ou deux fois par mois. Un vrai charme! Sachez qu'elle fait partie de la liste des plantes «pas tuables»!

