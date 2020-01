12 tendances déco qui seront partout en 2020

L’arrivée de la nouvelle année est l’excuse parfaite pour mettre un peu de «wow» dans son décor.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici les 12 tendances déco qui risquent de voler la vedette en 2020.

1. Les couleurs vives

En 2020, on lâche son fou et on commence cette nouvelle décennie avec un brin de couleurs et de folie! Bien que cette tendance ne s'adresse qu'aux plus téméraires, il faut bien avouer que de vivre dans un décor aussi coloré risque de mettre du soleil dans votre journée!

2. La laine bouclée

Après avoir envahi nos garde-robes, la laine bouclée se retrouve désormais aussi sur nos meubles. Que ce soit sur un fauteuil, un sofa, une chaise ou encore simplement dans un jeté confortable... La laine bouclée est certainement l'une des textures les plus en vogue en 2020.

Ce fauteuil est en vente chez Structube, juste ici!

3. Le mobilier multifonction

Cette année plus que jamais, les meubles et objets de décoration doivent être en mesure de nous offrir plus d'une utilisation. Par exemple, IKEA a lancé, à la fin de l'année dernière, une collection de haut-parleurs avec SONOS qui sont aussi des lampes ou bien des étagères.

4. L'achat d'œuvres d'art

En 2020, chaque objet a son importance. Plutôt que d'acheter des cadres sans valeur dont vous vous débarrasserez dans quelques mois, achetez plutôt une véritable œuvre d'art qui vous suivra à travers les années. Celle-ci pourrait prendre de la valeur, mais pourrait également être au centre de nombreuses discussions quand vous receverez chez vous. C'est une façon responsable de décorer.

Si vous n'avez pas les moyens d'acheter de grandes œuvres d'art, tournez-vous vers les finissants des écoles d'art... Ils sont souvent enclins à vendre leurs œuvres à prix doux.

5. Les courbes

Les lignes courbes sorties tout droit des années 60 font un grand retour cette année. Vous en verrez partout! Des sofas tout en rondeur aux miroirs ondulés... Il y en a pour tous les goûts.

6. Les «bibelots» et autres accessoires

Cette année, les «bibelots» reviennent en force. Oubliez les éléphants ou autres cochonneries du Dollorama, on mise plutôt sur les formes abstraites ou les vases irréguliers. Ces objets épurés donneront du rythme à votre décor. Vous en verrez partout en 2020.

7. Le Classic Blue de Pantone

Pantone dévoile tous les ans la couleur qui risque d’inspirer le plus les designers d’intérieur durant les prochains mois. Cette année, il s’agit du classic blue. Il faut savoir que le bleu est la couleur favorite de la majorité des gens. Il y a donc de fortes chances que vous l'appréciez!

8. Le style Japandi

Le Japandi est un savant mélange entre la rigueur stylistique du Japon et la douceur du design nordique. Minimaliste et chaleureux, le Japandi se transpose sous forme de décor épuré où les objets du quotidien sont discrets et faits de matériaux nobles.

Le décor de @BrookandPeony pourrait vous inspirer, si vous aimez ce style!

9. La terre cuite partout

L'argile et son côté home made ne cesse de gagner en popularité. En 2020, la terre cuite continuera sur sa lancée et se retrouvera un peu partout, mais surtout dans la vaisselle et dans les décorations de toutes sortes comme les pots de fleurs et les bibelots.

Découvrez les artisans locaux (et pros de la terre cuite) Léa & Nicolas, juste ici!

10. Le vert chasseur

Si la couleur Pantone de 2020 est le classic blue, il faut tout de même savoir que le vert est aussi très tendance. Sofa de velours émeraude, pouf, coussins, literie, tapis... Une petite touche de vert chasseur ajoutera de la chaleur à vos pièces. Une couleur riche à adopter pour faire semblant que vous faites partie de la famille royale.

11. Les matières naturelles, encore!

Rien de nouveau sous le soleil... Le rotin et les matières naturelles sous toutes leurs formes sont toujours très tendance en 2020!

12. Le zéro déchet

Le mode de vie «zéro déchet» prendra encore plus d'ampleur en 2020. Dans l’optique de consommer moins et de consommer mieux, on opte pour des matières durables et intemporelles, même dans son décor. On mise sur des tendances qui passeront à travers le temps ou on achète ses meubles et accessoires sur des sites de revente comme Kijiji, Facebook Market ou encore via des pages Instagram comme bien.beau!

