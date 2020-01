Une méga vente de vêtements vintage à 70% de rabais a lieu dans cette boutique de Montréal

Sortez votre petit change, Era Vintage Wear organise une méga vente de vêtements vintage à 70% de rabais et c’est l’occasion parfaite de regarnir votre garde-robe avec des morceaux uniques et tout droit tirés des années 60.

Du 3 au 11 janvier, la boutique de vêtements et d'accessoires vintage mettera en vente tout son inventaire (ou presque) à prix doux. Ce sera le moment idéal de dénicher des trouvailles uniques.

Notez que les propriétaires d'Era Vintage Wear passent de nombreuses heures à fouiner partout et à remettre sur pieds de beaux morceaux vintage afin de les vendre dans leur boutique et sur leur site. Ce sont des passionnées et des gens qui souhaient réellement créer une différence en réutilisant les vêtements plutôt qu'en les jetant.

Du 3 au 11 janvier, les clients de la boutique pourront donc s’offrir un tout nouveau look badass!

Tous les détails de la vente ici.

Era Vintage Wear

999 rue du College, suite 41

