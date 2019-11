5 boulangeries de Rosemont-La Petite-Patrie où trouver les meilleures miches de pain

Il n’y a rien comme un bon morceau de pain frais, le dimanche matin, beurré de confiture de fraises maison. Avant de pouvoir prendre le temps de savourer votre déjeuner, encore faut-il trouver la parfaite miche de pain pour rendre ce moment inoubliable.

Voici donc 5 adresses dans Rosemont-La Petite-Patrie où la miche de pain est délicieuse.

1. Boulangerie Louise

En plus de son décor moderne et chaleureux, la boulangerie Louise, installée sur le boulevard Saint-Laurent depuis quelques années déjà, se spécialise en pain sous toutes ses formes. Leurs baguettes bien fraîches et leurs miches de pain y sont savoureuses.

6835 boul. Saint-Laurent

2. Automne Boulangerie

Ouverte depuis 2016, cette charmante boulangerie de Rosemont propose une belle sélection de produits comme des tartes aux fruits, des viennoiseries et bien évidemment de fabuleuses miches de pain bien craquantes. Automne boulangerie se fait un devoir d’utiliser des produits locaux et d’une fraîcheur irréprochable pour ses confections.

6550 avenue Christophe-Colomb

3. Boulangerie de Froment et de Sève

Miches, viennoiseries, fougasses, torsades... La boulangerie de Froment et de Sève se spécialise dans le pain sous toutes ses formes et saveurs. Si vous voulez vous offrir un bon pain parfaitement balancé, c’est certainement à cette adresse que vous devriez aller. En plus, vous y trouverez une foule de produits du terroir, comme de bons fromages, des charcuteries et des petites douceurs.

2355 rue Beaubien Est

4. Café Dei Campi

Spécialisé en produits végétaliens, le Café Dei Campi propose une panoplie de produits qui sont plus savoureux les uns que les autres. Du petit dessert à la baguette de pain, toutes les excuses sont bonnes pour aller y faire un tour.

1360 boulevard Rosemont

5. Joe la Croûte

Située en plein cœur du Marché Jean-Talon, la boulangerie Joe La Croûte est l’endroit parfait où prendre une bouchée en faisant vos emplettes. Après un après-midi de découvertes au marché, assurez-vous de faire une pause chez Joe La Croûte et de vous procurer une de leurs fabuleuses miches de pain frais.

7024 avenue Casgrain

