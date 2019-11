Une collection d’affiches de Montréal trop belles faites par des artisans locaux

Bonne nouvelle! L’équipe de Silo 57 s’est associée avec des artisans montréalais afin de créer deux illustrations trop belles à inclure dans votre décor (ou à offrir en cadeau).

Puisque Montréal est magnifique et vivante, la team Silo 57 a demandé à deux artisans locaux de créer des oeuvres afin de découvrir la ville à travers leur travail. Les deux illustrations sont complètement différentes l'une de l'autre et c'est ce qui rend le projet «Mon Montréal» si intéressant.





La gang de Marlone a choisi de nous montrer Montréal à travers ses rues fondatrices, celles qui donnent à la ville son caractère unique.

«Nous avons choisi pour ce projet de représenter graphiquement les grandes rues de Montréal et avons pris pour cela la liste réalisée par la ville de Montréal. Des rues qui se distinguent par leur rôle fondateur, leur lien avec la topographie ou encore comme axe de transit ou artère commerciale. Ces rues donnent à la ville son caractère et certaines d’entre elles sont devenues, au fil du temps, de véritables destinations».

Marlone Montréal

*Cette affiche lancée en exclusivité avec Silo 57 fait aussi partie d’une collection complète qui sera bientôt en vente sur le site de Marlone, juste ici.

De son côté, le duo Fleur Maison a plutôt choisi de rassembler tous les petits détails qui font de Montréal une ville que l’on aime tant. Étant donné que les artistes derrière Fleur Maison habitent de l’autre côté du pont, nous étions curieux de découvrir la façon dont ils perçoivent Montréal.

«Montréal représente une île emblématique, même historique pour nous. Elle a tout à nous offrir ; des mignonnes boutiques établies par des entrepreneurs d’ici, des cafés & restaurants tous si délicieux et beaux, un système de Métro et de Bixi pratique et de la construction en masse, on ne va pas se le cacher! Montréal, c’est la ville que l’on visite quand on veut faire le plein de culture et de belles rencontres. Notre illustration se veut aussi colorée et diversifiée que la ville de Montréal l’est. C’est tout un privilège de se sentir un peu touriste dans sa propre ville ; ça traduit une aventure infinie qui s’accompagne de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres et de nouvelles histoires à transmettre entre nous.»

Fleur Maison



Un grand concours aura lieu pour faire tirer ces affiches lors de notre passage au Puces Pop en décembre prochain.

Plus de détails suivront concernant le concours! En attendant, vous pouvez suivre les pages Instagram de Silo 57, Marlone et Fleur Maison pour savoir ce qui s’en vient!

Si vous n’en pouvez plus d’attendre, sachez que vous pouvez acheter l’affiche de Marlone sur leur site juste ici!



Découvrez la maison des artisans derrière le projet Fleur Maison!