Fleur Maison offre des forfaits pour vous aider à décorer à partir de 85$

Décorer son appart n’est pas toujours simple. Heureusement, la Reine de la déco rose a décidé de vous simplifier la vie en offrant des forfaits clé en main pour ceux et celles qui sont en manque d’inspiration.

Fleur Maison (Vanessa Béland, de son prénom) vient tout juste de lancer 4 forfaits dans lesquels elle propose de vous aider avec votre déco peu importe votre projet.

Avec le forfait «Touche finale» par exemple, celle-ci vous aidera à choisir les accessoires nécessaire pour finaliser une pièce et lui donner de la personnalité. Pour 85$, vous recevrez donc un document complet avec un «moodboard» et une liste d’accessoires à acheter (si vous le souhaitez) pour finaliser votre déco.

Si vous choisissez le forfait «Basique» à 150$, vous aurez droit à un «moodboard», une liste de couleurs pour peindre les murs de votre pièce, des suggestions de meubles et mobiliers à vous procurer et une liste de suggestions de «DIY» à faire pour transformer les meubles que vous possédez déjà.

Pour ceux qui souhaitent entreprendre de plus grands travaux, les forfaits «Plan» et «Complet» seront plus adaptés puisque vous recevrez des plans d’aménagement en 2D ou 3D. Ces derniers sont disponibles au coût de 200$ et de 350$.

Même si Fleur Maison a une passion bien connue pour le rose, elle devrait être en mesure de vous aider à réaliser la déco de vos rêves!

