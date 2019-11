Un concert épique de Lord of the Rings aura lieu cet hiver

Admirateurs de la communauté de l’anneau et fans inconditionnels de Gollum, l’heure est venue de replonger dans la célèbre trilogie de J. R. R. Tolkien, le temps d’une soirée.

Les 28 et 29 février prochains, les adeptes du film The Lord of the Rings pourront revivre l’épique saga lors d’un concert offert à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal.

Le second film de la trilogie, Les Deux Tours, y sera projeté sur écran géant et le tout sera accompagné d’un concert de L'Orchestre & Choeur FILMharmonique et des Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Au total, c’est plus de 250 musiciens qui seront sur scène. Il y aura certainement beaucoup d’émotions fortes.

Le film sera projeté en version originale avec sous-titres en français.

Le vendredi 28 et samedi 29 février 2019

Tous les détails ici

