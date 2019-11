Une nouvelle boulangerie de quartier ouvre dans une ancienne banque de Villeray

L’ancienne Banque Laurentienne au coin de Saint-Denis et Jarry a maintenant un nouveau propriétaire.

C’est une toute nouvelle boulangerie d’une quarantaine de places assises qui occupe désormais ce local de 2 700 pieds carrés.

Quelques vestiges de la banque ont été conservés dans le décor de la boulangerie, comme le mécanisme de la salle du coffre-fort par exemple, ce qui donne une petite touche spéciale à l'endroit.

En plus de servir une belle variété de pain, la Boulangerie Jarry propose aussi plusieurs viennoiseries ainsi que quelques pâtisseries pour ceux qui ont la dent plus sucrée. L’établissement a également un court menu «lunch» qui comprend des soupes, des sandwichs, des salades, des quiches et des lasagnes. Des brunchs seront aussi servis la fin de semaine.

Le propriétaire de cette toute nouvelle boulangerie, Dominique Gauvrit, a l’intention de faire de ce projet un endroit rassembleur pour les gens du quartier. Il souhaite même peut-être un jour offrir des ateliers de boulangerie au public.

En attendant d’apprendre à faire de l’excellent pain, vous pouvez aller vous procurer celui des boulangers de la Boulangerie Jarry entre 7h et 18h tous les jours! Pour le pain des Premiers Arrivants fait de farine de pois jaune, de polenta et de citrouille, il faut arriver tôt, car ils partent très vite!

Boulangerie Jarry

380, rue Jarry Est