Brook & Peony lance une table écoresponsable et conçue au Québec

L’instagrammeuse derrière le compte Brook & Peony est une véritable adepte du design et des beaux décors.

La jeune maman a définitivement le flair pour les belles choses, ce n’est donc pas un hasard si la compagnie montréalaise Woodstock & cie a décidé de collaborer avec elle afin de créer une table à manger.

La table «Brook» est conçue avec une attention particulière portée sur le respect de la nature.

Son design épuré et tout en simplicité a été pensé pour passer à travers les modes et les tendances. C’est un produit durable, écolo et conçu au Québec qui devrait s'agencer parfaitement à n'importe quel décor.

En plus, Woodstock & cie s'engage à planter 10 arbres pour chaque table vendue.

La table «Brook» est présentement en prévente jusqu’au 4 novembre prochain au coût de 1600$.

Tous les détails de cette belle collaboration ici.

• À lire aussi: [VIDÉO] Visitez le 4 1/2 à 1000$ de Léonie Pelletier à Boucherville

• À lire aussi: [VIDÉO] Visitez le magnifique 3 1/2 à 1 200$ de Juliette Bélanger-Charpentier sur le Plateau

Découvrez le décor de l'ancien appartement de Brook & Peony!