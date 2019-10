Un condo avec une superbe terrasse sur le toit à vendre pour 559 000$ sur le Plateau

Siroter un verre de vin au soleil sur une jolie terrasse est un scénario qui vous intéresse? Alors ce magnifique condo à vendre pour 559 000$ sur la rue Rachel pourrait bien être ce que vous cherchez.

La propriété de 1 100 pieds carrés possède deux chambres, donc une avec un espace bureau.

En plus de sa cuisine avec îlot, son coin salle à manger et sa grande luminosité, ce condo du Plateau possède certainement l’une des plus belles terrasses sur son toit. Cette dernière offre une vue imprenable sur l’église Saint-Jean-Baptiste.

Le condo se trouve à quelques minutes à pied du métro Mont-Royal et d’une foule de bars, de restos et de boutiques.

