Un bar à vin végane parfait pour une première «date» ouvre dans Saint-Henri

La rue Notre-Dame Ouest ne manque pas de belles adresses où aller se «dater» avec un bon verre de vin à la main.

Vin Papillon, Tuck Shop, Paperplane MTL... Il existe de vraiment beaux endroits où siroter un bon verre en bonne compagnie et voilà qu’un nouvel établissement vient de compléter la liste.

Hello 123 est un bar à vin où vous pouvez boire d’excellents vins nature en tête à tête. Ouvert depuis peu, l’endroit propose aussi un menu de bouffe végane composée d’entrées à partager, de burger de bols et de salades.

En plus de mettre l’eau à la bouche, le nouvel établissement épate avec un beau décor moderne qui mélange bois, couleurs et verdure! Il est assez facile de s’y imaginer donner rendez-vous à une «date» avec qui vous aimeriez que ça «clique»!

Hello 123 fait parti d’une chaîne de restaurants provenant de Toronto. Il existe déjà deux succursales dans la ville Reine et une succursale montréalaise à NDG ouverte depuis l’été 2019. Il faut aussi savoir que Hello 123 est la petite sœur des comptoirs bouffe Kupfert & Kim aussi installés à Montréal sur Notre-Dame Ouest au niveau du Square Victoria et dans le tunnel de la Place Ville Marie.

Hello 123

3580, rue Notre-Dame Ouest