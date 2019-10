Liam Hemsworth et Idris Elba ont fait les sorties les plus «touristes» à Montréal ce week-end

Gros week-end en matière de vedettes hollywoodiennes en territoire montréalais. Nul autre que Liam Hemsworth et Idris Elba étaient en ville, et les deux acteurs en ont profité pour jouer les vrais de vrais touristes.

Dans un premier temps, l’ex de Miley Cyrus est allé respirer l’air frais québécois sur le sommet du mont Royal. Ce dernier a immortalisé le moment avec une belle petite photo Instagram où l’on voit les couleurs et la ville qui s’étend derrière. La dernière GRANDE vedette que la populaire montagne a reçue est Oprah Winfrey.

Non loin, sur l’avenue Saint-Viateur, l’acteur britannique et le dernier détenteur du titre de «l’homme le plus sexy» au monde selon le la magazine People, Idris Elba, a visité l’un des établissements iconiques de la ville : le Saint-Viateur Bagel.

C’est l’établissement qui a immortalisé cette grande visite sur son compte Instagram comme lorsque Adam Sandler y avait aussi mis les pieds avec sa famille. Idris Elba de son côté n’a rien publié concernant sa visite à Montréal sur ses réseaux sociaux. Toutefois, son gobelet de café du Olimpico trahit le fait qu’il s’est visiblement promené un peu «incognito» dans le Mile-End ce week-end.

Impossible de savoir si Liam ou Idris sont encore en ville, mais en cas de doute, gardez l’œil bien ouvert!