[VIDÉO] Les jumelles de la mode vous dévoilent leurs «spots» préférés à Montréal

Au tour des attachantes Carolane et Josiane Stratis, aussi bien connues sous le surnom des jumelles de la mode, de participer à notre questionnaire MTL sur le fly!

C’est à la Galerie Blanc dans le Village que Silo 57 a donné rendez-vous aux deux entrepreneures et productrices de contenus (un peu enrhumées!). Elles nous ont alors dévoilé leur «spot» de french parfait, leur boutique de vêtements préférée, leur café qu’elles adorent et pourquoi, etc.!

Les jumelles de la mode ont définitivement le vent dans les voiles actuellement. Elles sortent justement un tout nouveau livre, Faire son gros possible, le 16 octobre et continuent de multiplier les textes et chroniques dans les différents médias au Québec. Ce sont également elles qui sont derrière le projet mode Incluses qui permet à tout le monde, peu importe sa taille de vêtements, de s’habiller avec des vêtements locaux qui leur font bien.

