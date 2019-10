Un premier comptoir à croquettes espagnoles ouvre dans le Mile-End

Alors qu’on pensait qu’il y avait vraiment de tout en matière de restaurants à Montréal, voilà qu’un comptoir dédié aux fameuses croquettes espagnoles vient nous surprendre!

Ouvert depuis quelques semaines seulement, La Croqueteria se situe sur l’avenue du Parc, au nord de l’avenue Mont-Royal.

L’établissement propose une dizaine de sortes de croquetas, ces petites boules farcies de béchamel et autres produits typiquement espagnols à faire saliver.

Actuellement, le comptoir sert cinq sortes à la viande (queue de bœuf, jambon serrano, poulet au thym et citron, mijoté de viande) et trois sortes aux fruits de mer (crevettes à l’ail, calmar à l’encre de seiche, morue aux épinards). Les végétariens pourront de leur côté commander les Aztecas au maïs et poblano rôti, celles à la piperade parfumée au cumin et enfin les traditionnelles croquetas au cheddar vieilli.

Les croquetas se commandent à la demi-douzaine ou bien à la douzaine. Vous pouvez les manger sur place ou encore en acheter congelés pour les rapporter à la maison!

En plus des croquetas, le chef de la Croqueteria se spéciale aussi en paëlla. Il organise les «dimanches paëllas» au comptoir où les clients sont invités à venir déguster ce plat traditionnel espagnol. Une grande table est installée dans l’établissement pour l’occasion et c’est premier arrivé, premier servi! Surveillez la page Facebook de la Croqueteria si ces «dimanches paëllas» vous intéressent!

La Croqueteria de Montréal

4520-A, avenue du Parc, Montréal