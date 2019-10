Le café-comptoir le plus populaire du Vieux-Montréal sort un livre de recettes à faire saliver

Vous avez le café-comptoir Olive+Gourmando de tatoué sur le cœur? Vous serez alors plus qu’heureux d’apprendre que la chef et entrepreneure derrière cette institution sort un livre de recettes!

En effet, Dyan Solomon a décidé de faire plaisir à sa fidèle clientèle en publiant un recueil de plus de 150 recettes qui font la réputation d’Olive+Gourmando depuis plus de 20 ans.

Les clients pourront donc maintenant se gâter en essayant de reproduire les classiques du café-comptoir à la maison. On pense par exemple au fameux brownie d’Olive qui à chaque bouchée, fait en sorte qu’on en veut encore plus. Ou bien la salade #24 à la ricotta maison. Miam!

En plus des recettes, la chef, et maintenant autrice, partage quelques anecdotes savoureuses qu’elle a récoltées au travers de ses 20 ans de métier et plonge le foodie dans les coulisses d’un restaurant à succès.

Si vous adorez le Olive+Gourmando, ce livre de recettes est donc le cadeau parfait à s’offrir dès sa sortie en librairie, le 6 novembre. Vous pouvez aussi l’ajouter à votre liste de cadeau de Noël ou encore l’offrir à quelqu’un qui tripe sur les plats de ce populaire café-comptoir de la rue Saint-Paul Ouest!

*Photo de couverture: Instagram @mickaelbandassak