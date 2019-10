Du thé gratuit pour tous les gens qui oseront se promener costumés ce jeudi

Les gens qui aiment VRAIMENT l’Halloween et qui n’ont pas peur de se promener en pleine rue en arborant leur costume le plus audacieux seront récompensés.

• À lire aussi: L’ultime liste des partys d’Halloween à Montréal et ses environs

• À lire aussi: «L'étrange Noël de monsieur Jack» sera projeté dans un parc de Montréal pour l’Halloween

Si vous êtes de ceux qui ont planifié enfiler votre plus beau costume en ce jour d’Halloween 2019, vous serez certainement heureux d’apprendre que David’s tea vous offrira le thé gratuit.

Tous les gens costumés qui se présenteront dans une succursale participante de DavidsTea pourront savourer le thé du jour sans débourser le moindre sou.

La compagnie a aussi dévoilé une collection de thés d’Halloween qui vous mettra encore plus dans le mood. Parmi les nouveautés, on retrouve la Grande Trouille, Nuit d’orage biologique et Racines défendues.

Joyeuse Halloween!