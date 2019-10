«L'étrange Noël de monsieur Jack» sera projeté dans un parc de Montréal pour l’Halloween

Envie de fuir tous les petits monstres qui vont sonner à votre porte ce jeudi pour récolter des bonbons? Un bon plan pour votre soirée serait d’assister à la projection d’un classique de l’Halloween : «L’étrange Noël de monsieur Jack».

• À lire aussi: L’ultime liste des partys d’Halloween à Montréal et les environs

Le film sera présenté en plein air au Parcours Gouin au nord de l’île dans Ahuntsic-Cartierville.

L’entrée sera libre pour tout le monde et il y aura évidemment une tonne de bonbons et de chocolats chauds pour vous sucrer le bec.

Vous devrez toutefois apporter votre propre chaise question d’être bien confortable. N’oubliez pas non plus de vous habiller chaudement et d’apporter des couvertures chaudes pour être certains de ne pas avoir froid!

La projection commence à 19h!

Cinéma en plein air à l'Halloween

10905, rue Basile Routhier, Montréal