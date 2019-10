Un repas 5 services digne des grands banquets de Poudlard aura lieu à Montréal

Vous avez toujours rêvé de participer à l’un de ces grands banquets de Poudlard?

Votre rêve peut devenir réalité car le festival Halloween MTL collabore avec le Restaurant de l’ITHQ afin d’offrir un repas dégustations de 5 services aux apprentis-sorciers.

C’est le samedi 26 octobre que l’évènement spécial aura lieu. Le menu dégustation mettera en vedette la courge et d’autres produits québécois. Le coût pour cette expérience culinaire est de 63$ et si vous désirez l'accord mets et vins à votre repas, vous devrez ajouter 42$ à la facture.

En plus de l’excellente bouffe qui vous attend, le Restaurant de l’ITHQ promet que magie, sortilèges et baguettes magiques seront au rendez-vous lors du banquet.

Pour vous assurer de participer à ce grand banquet, vous devez réserver votre place via le site web du festival.

Banquet des sorciers au Restaurant de l’ITHQ

26 octobre 2019