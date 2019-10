Cette brasserie asiatique offre les dumplings à volonté toute une nuit ce week-end

Pour l’Action de grâce cette année, oubliez la dinde et la tarte à la citrouille! Optez plutôt pour une assiette de petits délices de la cuisine asiatique : les dumplings!

La populaire brasserie asiatique Kampai Garden a décidé d’organiser une soirée «All you can eat» de dumplings et de riz frit pour ceux qui n’ont pas de souper de famille pour l’Action de grâce.

Les amateurs de dumplings sont donc conviés dès 17h le dimanche 13 octobre pour un festin sans limites! En réalité, la limite est à 3h du matin!

Pour profiter des «raviolis asiatiques» et du riz frit à volonté, vous devrez débourser 25$. Un prix très raisonnable sachant que le coût habituel de l’assiette de 5 dumplings au porc frit est de 10$ et que le bol de riz est de 4$.

Un DJ sera également présent pour mettre de l’ambiance pendant votre festin entre amis!

Il est suggéré de réserver votre table dès maintenant si vous voulez pouvoir profiter de cette très cool promotion!

All You Can Eat – Dumplings et riz frit

13 octobre dès 17h