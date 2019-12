[VIDÉO] Visitez la maison féérique de Geneviève Hébert-Dumont décorée avec seulement 130 $

La pétillante Geneviève Hébert-Dumont nous a ouvert les portes de sa maison fraîchement rénovée et décorée pour le temps des Fêtes.

Celle qui nous aiguille sur la météo à Salut Bonjour Week-end habite le rez-de-chaussée d’une maison bigénérationnelle à Laval. Son copain et elle ont rénové pratiquement l’entièreté de la demeure et on doit dire que c’est vraiment réussi!

En plus d’être nouvellement maître des rénovations, Geneviève excelle dans la décoration des Fêtes. Elle est reconnue parmi ses amis pour avoir mille et une idées pour décorer.

Chaque année, elle change de thématique et pour ce Noël-ci, elle y est allée dans la simplicité et le naturel. Oranges séchées, biscuits pain d’épice, cannes de bonbon et sapinage, voilà ce qui compose la base de son décor.

Sa table des Fêtes va dans le même sens que le reste du décor avec des couleurs neutres et de la verdure.

En magasinant seconde main et en réalisant quelques décorations elle-même, Geneviève nous confie avoir dépensé environ 130 $ pour son décor de 2019! Comme quoi c’est possible d’avoir une jolie maison pour les Fêtes sans que ça coûte un bras!

On vous laisse vous inspirer avec la visite de sa maison!

