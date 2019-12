Où fêter le jour de l'An à Montréal et dans les environs

Le 31 décembre arrive à grands pas et pour plusieurs, c’est le moment de «flusher» 2019 en beauté.

Plusieurs partys du jour de l'An s'organisent à Montréal, mais aussi dans les villes voisines. Afin de bien choisir dans quelle fête aller lâcher son fou, la Silo team vous a dressé une liste des soirées les plus prometteuses.

Voici donc sans plus attendre l’ultime liste des partys qui ont lieu à Montréal et ses environs pour savoir où fêter le jour de l'An!

1. Party 2020 au Palco

Pour 25$, vous avez droit à deux verres de bulles et à des bouchées et des huîtres avant 22h. L’ambiance musicale sera assurée par le quatuor de jazz Swingaro de 19h à 21h, puis un DJ prendra la relève pour le reste de la soirée. Les billets sont en vente au bar Palco directement.

31 décembre dès 15h

4019, rue Wellington, Montréal

2. La Clef D'or 2020 au Soubois

Soubois présente La Clef D’Or, votre clé pour un Nouvel An magique et incomparable. Entrez dans un paradis hivernal, où une force magique prend le contrôle du Soubois. Le party commencera à 22h30 et l'accès coûte 40$. Vous pouvez acheter votre billet dès maintenant.

3. Nouvel AN 2020 | La Soirée Interdite au Miss Wong

Dès 21h, la populaire brasserie asiatique de Laval sera en mode party! Sur le coup de minuit, des bulles seront offertes.

31 décembre dès 21h (18h si vous désirez souper)

1780, avenue Pierre-Péladeau, Laval

4. Party du Nouvel An du Cordova

Le Cordova vous ouvre ses portes pour le party du Nouvel An. Bouteilles de cava à 40$, des cocktails et bières spécialisées ainsi que des bouchées de fin de soirée sont au programme.

31 décembre dès 21h

4606, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

5. Jour de l'An - LSTW dance party au Mme Lee

Lez Spread The Word vous invite au Mme Lee pour célébrer le Nouvel An avec elles. Une DJ sera là pour vous faire bouger et vous devrez débourser 15$ à la porte.

31 décembre dès 22h

151, rue Ontario Est, Montréal

6. Prohibition - A NYE Celebration!

Une nuit de pure extravagance vous attend à l'Hôtel William Gray ce 31 décembre. Un billet inclut 4 stations de nourriture et une table sucrée à 23h, 1 consommation offerte dans la salle principale, 1 verre de bulles offert à minuit à la terrasse Perché pour regarder les feux d'artifice et un jeton de 25$ pour le casino. Les billets sont en vente maintenant, le coût est de 40$ (accès après minuit) ou 160$ pour la soirée complète. Attention, les billets passeront à 180$ le 20 décembre!

31 décembre dès 20h

421, rue Saint-Vincent, Montréal



7. Gin & Bulles à Le Pourvoyeur

Pour l'occasion, Le Pourvoyeur vous offre un menu de cocktails festifs et un service de bouteilles de gin! Évidemment, des promotions sur les bouteilles de mousseux seront aussi au menu, car quoi de mieux que du gin et des bulles? Vous pouvez acheter votre billet dès maintenant au coût de 10$.

31 décembre dès 22h

184, rue Jean-Talon Est, Montréal

8. Célébrations du Nouvel An au Nacarat

Le bar du Fairmont Reine Elizabeth vous invite à célébrer la fin d'une année de cocktails uniques, de soirées endiablées et de musique groovy. Le prix d'entrée est de 40$ et inclut un verre de bulles à minuit. Vous pouvez acheter votre billet ici.

31 décembre dès 20h

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

9. A Very Gatsby New Year's Eve au Bord'Elle

Le bar le Bord'Elle organise un Nouvel An sous le thème des bulles et des paillettes! Enfilez votre plus bel habit à la Gatsby et réservez votre place dès maintenant pour cette soirée haute en couleurs. Le bar offrira des bulles sur le coup de minuit.

31 décembre dès 19h

390, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal

10. La classique du jour de l’An à la Drinkerie Ste-Cunégonde

Sortez vos paillettes, vos ugly Christmas sweaters, vos robes en velours et vos bas de laine, parce que cette année encore, la Drinkerie Ste-Cunégonde vous invite à son CLASSIQUE du jour de l’An. Au programme: vin chaud, ski shots, feu extérieur et grillades sur le grill! Vous pouvez vous procurer des billets à 15$ au bar.

31 décembre dès 20h

2661, rue Notre-Dame Ouest

11. Nouvel An au Shaker St-Laurent

Le bar du boulevard Saint-Laurent offrira les verres de champagne et de vin à prix réduits et promet une ambiance de feu!

31 décembre dès 17h

3518, boulevard Saint-Laurent, Montréal

12. Le Party du jour de l'An du Café Campus

Le Café Campus vous invite à son classique party du jour de l’An. Au programme: shooter de bienvenue pour ceux et celles qui arrivent avant 23h00, spécial 5 shooters «Chasse-Galerie» pour 12$ avant 23h00, bouteilles de mousseux à seulement 30$ toute la soirée, tournée générale à minuit, etc. Le billet le soir même vous coûtera 15$. En prévente, le billet se vend 25$, mais vous donne accès à un vestiaire gratuit et exclusif, une entrée «skip le line-up» et un cocktail ou une bouteille de bière.

31 décembre 21h

57, rue Prince-Arthur Est, Montréal

13. NYE party avec Tupi Collective au Club Pelicano

Le Club Pelicano a l'intention de lancer la nouvelle année avec du champagne et le son brésilien de Tupi Collective. Pas de «cover» pour entrer dans le bar, donc plus d'argent pour fêter comme il se doit!

31 décembre 2019 dès 22h

1076, rue de Bleury, suite 001, Montréal

14. Party du Jour de l'An à la SAT

La SAT vous invite à faire le party dans sa Satosphère, un dôme métamorphosé où défileront sous vos yeux lasers, jeux de lumières et projections hallucinantes en 360°. C'est le moment d'acheter votre billet, car le prix augmente plus la date approche!

31 décembre dès 22h

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal

15. NYE 20 au Rouge Bar

Le Rouge Bar invite les gens à venir danser toute la nuit sur ses planchers de danse. Le coût du billet avant le 21 décembre est de 40$ pour les femmes et 50$ pour les hommes. Après cette date, le prix monte à 50$ et 60$ respectivement.

31 décembre dès 22h

7, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal

16. BYE BYE 2019 au Unity

Le Unity a décidé de mettre le paquet cette année pour le party du jour de l'An, Au programme: des bulles gratuites à minuit, des cadeaux, un traitement VIP entre 21h et 23h, un show de drag queen, des confettis, des écrans géants, un show de lumières et des ballons! Tout ça ne vous coûtera que 25$ (early birds: 15$)!

31 décembre dès 21h

1171, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

17. Jour de l'An au Bartizen

Pas de réservation ni de menu spécial au programme, que des gins québécois d'exception et des parfums artisanaux!

31 décembre dès 22h

901, Square Victoria, Montréal

18. Jour de l'An 2020 au Siboire

La microbrasserie Siboire vous invite à venir fêter la nouvelle année avec toute l’équipe du Siboire Saint-Laurent. L’admission à la soirée du jour de l’An 2020 au Siboire Saint-Laurent est *gratuite* pour tous. Toutefois, puisque les places sont limitées, vous pouvez vous procurer un billet donnant droit à quelques extras comme une bière de minuit et quelques bouchées. Vous pouvez acheter votre billet ici.

31 décembre dès 18h

5101, boulevard Saint-Laurent, Montréal

19. Célébration 2020 au Complexe Sky

L'équipe du Complexe Sky vous invite à défoncer l'année avec les DJs Eddy Jasmin, Advocate et Dubon. Les billets sont en préventes à 8$ et ils coûteront 10$ à la porte.

31 décembre dès 22h

1478, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

20. Party du jour de l'An au Clébard

Le Clébard promet une ambiance incroyable avec la musique du DJ Wordy Word. Sur le coup de minuit, des bulles seront offertes. Des billets sont en prévente à 10$, sinon ce sera 20$ à la porte.

31 décembre dès 21h

4557, rue Saint-Denis, Montréal

21. Jour de l'An au Jack Rouge

Le Jack Rouge vous invite à son party du jour de l’An sous le thème de MIAMI VICE. Ça vous coûtera 20$ par personne pour assister au party à partir de 23h. Le prix inclut un verre de bulles à minuit pour tout le monde.

31 décembre dès 23h

4560, boulevard Saint-Laurent, Montréal

22. Le Refuge 87 au Velvet

Le speakeasy de l'Auberge Saint-Gabriel est toujours une destination très prisée pour les célébrations du jour de l'An. La soirée commencera à 22h et l'accès vous coûtera 40$. Les billets sont déjà en vente.

31 décembre dès 22h

426, rue Saint-Gabriel, Montréal

23. Party du Nouvel An au Saint-Bock

La brasserie artisanale de la rue Saint-Denis organise un party du jour de l'An et offrira à ses clients un breuvage festif sur le coup de minuit!

31 décembre dès 20h

1749, rue Saint-Denis

24. BEAT-the-CLOCK du Nouvel An au Yer'Mad

Ouverture à 19h le 31 décembre pour le Yer'Mad, avec la pinte de blonde ou de rousse au prix de 3$. Le prix augmentera ensuite de 1$ par heure jusqu’à 7$. Il faut donc arriver tôt! Il y aura de la bouffe dans les premières heures de l'événement pour vous faire un fond. Finalement, à minuit, un verre de cidre mousseux de la Cidrerie Milton sera offert.

31 décembre dès 19h

901, boulevard de Maisonneuve Est

25. French Me Maybe au Mile Public House

Le Mile Public House de Brossard vous invite à commencer l'année 2020 en frenchant! À noter qu'il y aura des bracelets de couleurs selon un code préétabli, alors is vous ne voulez pas frencher, vous ne sera pas obligé bien entendu! L'accès est gratuit.

31 décembre dès 22h

9190, boulevard Leduc, Brossard

26. L Nights du jour de l'An au Datcha

Le L Nights qui est une série de soirées LGBTQ+ inclusive organise son party du jour de l'An au Datcha. Le prix d'entrée sera de 5$ si vous arrivez entre 20h et 22h, 10$ entre 22 et 23h et 15$ après 23h.

31 décembre dès 20h

98, rue Laurier Ouest, Montréal

27. NYE avec GUTS au Belmont

Le Belmont vous invite à célébrer la nouvelle année vec un DJ set de nul autre que GUTS. Les billets sont actuellement en vente au coût de 25$.

31 décembre dès 22h

4483, boulevard Saint-Laurent, Montréal

28. Party du Nouvel An au Miss Villeray

Chaque année, le Miss Villeray réserve toute une soirée à ses clients pour le clélébrer la nouvelle année. Vous pouvez vous procurer votre billet dès maintenant au coût de 50$ (en appelant au bar ou en leur écrivant un message sur Facebook). Le soir même, l'entrée coûtera 75$.

31 décembre dès 22h

220, rue Villeray Est, Montréal

29. Le Réveillon du Nouvel An au Pub l'Île Noire

Fêtez entouré de plus de 500 whiskys, plus de 200 gins ainsi que les bulles offertes au prix spécial de 30$. Aux platines, ce sera DJ Mike Chedda pour vous faire danser toute la soirée!

31 décembre dès 15h

1649, rue Saint-Denis, Montréal

