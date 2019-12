Une institution de la rue Sainte-Catherine a fermé ses portes

C’est jour de deuil pour les amateurs d’arcades.

Le centre d’arcades Amusement 2000 Plus n’est plus. En effet, l’institution de la rue Sainte-Catherine Ouest a fermé boutique au cours des derniers jours, le 30 novembre plus précisément.

Il y a quelques semaines, le centre d’arcades avait annoncé l’ouverture d’une deuxième adresse à Laval. Sans le savoir, ce deuxième centre annonçait la fermeture de celui au centre-ville.

Questionné au sujet de cette fermeture par un internaute, le propriétaire de l’endroit a mentionné que cette décision de fermer boutique lui a été imposée, car, toujours selon lui, l’édifice qui abritait les arcades sera démoli pour faire place à un nouveau projet. Il mentionne par le fait même que l’ensemble des boutiques qui se situent du côté nord de l’artère commerciale entre les rues Bishop et Crescent devront aussi fermer boutique pour laisser place à cedit projet. Nous n’avons pas pu confirmer cette nouvelle auprès des autres commerces. C’est donc un dossier à suivre...

Pour ce qui est des amateurs d’arcades, ces derniers devront se rendre à Laval pour profiter des machines et installations d’Amusement 2000 Plus. Le centre accueille les gens de tous âges!

Amusement 2000 Plus

3350, Saint-Martin Ouest, Laval

