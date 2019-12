L’avenue Mont-Royal accueille une très cute épicerie et café zéro déchet végane

Il y a du nouveau sur l’avenue Mont-Royal Est! Depuis le 7 décembre dernier, les Montréalais et les Montréalaises peuvent acheter des aliments en vrac et profiter d’un café zéro déchet près de chez eux.

L'Épicerie Muscade s’est installée au 2250, au coin de l'avenue Mont-Royal et de la rue Messier, non loin du café Croissant Croissant.

L’endroit propose plusieurs aliments en vrac qui sont, quand c'est possible, locaux et biologiques. Les produits qui viennent d’ailleurs ne sont que les indispensables comme le café, le chocolat, les cajous, et ils sont issus du commerce équitable.

En plus de pouvoir faire une partie de son épicerie de façon zéro déchet, les clients peuvent aussi profiter du coin café de l’Épicerie Muscade pour étudier, lire un livre, ou simplement rattraper le temps perdu entre amis. Encore une fois, tout est végane sur le menu du café et si vous voulez repartir avec votre latte au lait d’avoine, pensez à apporter votre contenant réutilisable!

L’Épicerie Muscade est ouverte tous les jours de la semaine. Allez y faire un tour pour découvrir le concept!

Épicerie Muscade

2250, avenue Mont-Royal Est

