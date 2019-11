5 restaurants où manger au rabais tard le soir

S’offrir une bonne bouffe peut parfois coûter cher, mais ça ne devrait pas vous empêcher de vous gâter une fois de temps en temps.

Quelques bonnes tables de Montréal proposent des menus à prix doux une fois la nuit tombée. Si vous êtes suffisamment patient pour attendre quelques heures avant d’aller manger, vous pourriez sauver quelques dizaines de dollars (et vous offrir une bouteille de vin supplémentaire avec les sous que vous aurez sauvés).

Voici donc 5 restaurants qui proposent des menus à prix réduit une fois la nuit tombée.

1. Le Fricot

Le restaurant Fricot, situé dans Saint-Henri, se spécialise en cuisine acadienne. Son menu est composé principalement de guédilles de homard et de plats de poissons réconfortants. Entre 21h et 23h. Les clients du Fricot peuvent opter pour la table d’hôte à seulement 20$. Cette option permet de goûter à un choix d’entrée, de plat principal et une consommation. Un rabais très intéressant!

2661 rue Notre-Dame Ouest

Découvrez l'expérience de Sarah Babineau au Fricot:

2. Fiorellino snack-bar

Pour les amoureux de la cuisine italienne, un arrêt à l’une des deux succursales du Fiorellino snack-bar s’impose. Le restaurant propose un menu à 26$ à partir de 21h qui vous permet de déguster un plat d’antipasti et un repas principal. Les pizzas au four à bois y sont absolument délicieuses.

381 avenue Laurier Ouest

470 rue de la Gauchetière Ouest

3. Leméac

Le menu du Leméac est à seulement 30$ dès 22h. Pour ce montant, vous avez droit à une entrée et un plat principal. Voilà une bonne façon de s’offrir une sortie dans un restaurant montréalais réputé sans vider son compte en banque.

1045 avenue Laurier Ouest

4. Chez Victoire

La cuisine réconfortante et bien exécutée du restaurant Chez Victoire est un pur délice. Le soir, dès 22h, l’établissement propose une table d’hôte à 25$ qui vous permet de savourer un duo entrée et plat principal ou plat principal et dessert.

1453 avenue du Mont-Royal Est

5. Ferreira Café

Du lundi au samedi à partir de 22h, les clients du Ferreira Café peuvent profiter d’une table d’hôte à 30$. Cette dernière inclut un choix d’entrée et une assiette de plat principal. Le Ferreira Café est une véritable institution montréalaise où la cuisine portugaise y est tout simplement délectable.

1446 rue Peel

