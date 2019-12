Les jumelles Stratis organisent une méga vente de vêtements et d'accessoires de seconde main ce week-end

Un des meilleurs moyens ecofriendly de mettre un peu de beau dans votre garde-robe, est certainement de prioriser les achats de vêtements et d'accessoires de seconde main. En plus d’être un petit plus pour l’environnement, c’est aussi une façon de faire des trouvailles à prix doux.

• À lire aussi: Voici l’ultime façon d’emballer vos cadeaux de façon zéro déchet cette année

Le week-end du 13, 14 et 15 décembre, une poignée de blogueuses mode de Montréal (Josiane et Carolane Stratis) organisent une immense vente de vêtements et accessoires de seconde main où vous pourrez vous procurer des vêtements de tailles allant de XS à 4XL.

Parmi la sélection de vêtements, on promet qu'il y aura des morceaux de designers, des accessoires, des chaussures, des sacs à main et même des vêtements pour hommes et enfants.

Si vous avez envie de mettre du wow dans votre garde-robe, ne ratez surtout pas l'AWESOME Vente seconde main!

AWESOME Vente seconde main

279 ,rue Sherbrooke Ouest

Vendredi le 13 décembre de 18h à 21h (VIP 3$)

Samedi le 14 décembre de 11h à 17h

Dimanche le 15 décembre 12h à 16h

