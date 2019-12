10 artisans à découvrir au Salon des métiers d’art 2019

En association avec

Le Salon des métiers d’art est de retour pour une impressionnante 64e édition du 6 au 22 décembre 2019.

C’est plus de 300 exposants qui seront réunis sous un même toit pendant 17 jours afin de vous permettre de faire de magnifiques trouvailles à donner en cadeau ou encore à s’offrir!

Pour les habitués, sachez que cette 64e édition sera la toute dernière entre les murs de la place Bonaventure. C’est donc le temps d’aller vivre le Salon des métiers d’art comme vous le connaissez depuis plusieurs années.

Pour vous guider à travers les centaines d’artisans qui seront au rendez-vous, voici 10 artisans incontournables à découvrir!

Partoem, fondée en 2017 par la designer Madeleine Beaulieu, propose de la maroquinerie de luxe montréalaise. L’ensemble des produits haut de gamme que cette dernière propose est fait à la main, ici même à Montréal. Un numéro de série embossé se trouve également sur chacun des sacs à main et petite maroquinerie. Du luxe à l’état pur!

L’atelier-boutique Merlaine se spécialise dans les produits de literie en laine. De la semelle au matelas, en passant par la couette ou même les balles de laine pour sécheuse, cette entreprise basée à Sainte-Eulalie est là afin que vous dormiez sur vos deux oreilles. La réputation de Merlaine n’est plus à faire sachant que l’entreprise existe depuis 1992.

Si vous êtes à la recherche d’un beau bijou passe-partout, les créations de l’artiste joaillère Claudine Moncion pourraient certainement vous plaire. Forte d’une formation en arts visuels et en architecture en plus de nombreuses formations et stages en joaillerie, Claudine excelle dans son art. Sa collection actuelle nommée Ag47+Cu29 mélange, sans surprise, le cuivre et l’argent.

Cette année, quelques artistes de l’Ontario et de la Saskatchewan seront présents au salon. L’un des artistes invités est le verrier Brad Turner. Ce dernier est établi à Toronto et sa réputation n’est plus à faire. Ces créations, qui sont à la fois fonctionnelles et originales, sont reconnues à travers le monde. À découvrir si vous ne le connaissez pas déjà!

À la recherche d’un cadeau original pour un membre de votre famille? Les créations de BOM Design sont peut-être ce que vous cherchez. Cette petite entreprise confectionne des accessoires mode et du mobilier en bois. Horloges, tabourets, cravates, sacs à main, etc., vous serez certainement impressionné par ce que BOM Design arrive à faire avec du beau bois!

L'Atelier L.A.F, c’est le projet d’un duo de frère et sœur qui désire offrir des bijoux élégants au design intemporel qui traverseront les années. Les bijoux sont en argent ou en or avec des pierres précieuses et semi-précieuses. Les artisans fabriquent leurs œuvres en petite série afin de rendre le tout le plus exclusif possible.

Pour un cadeau d’hôtesse pas comme les autres, c’est au kiosque de l’entreprise Forêts & Papilles que vous devez absolument aller lors de votre visite au Salon. L’artisane derrière cette entreprise, Chantal Conan, propose des produits alimentaires à base de délices sauvages qu’elle cueille elle-même selon les règles de l’art dans les forêts québécoises. Allez à sa rencontre, elle en a beaucoup à vous apprendre sur son «art»!

Un autre qui excelle dans le travail du bois est sans aucun doute Jonathan Dorthe de Atelier-D. Ce dernier crée des objets utilitaires pour la maison et des jeux en noyer massif, en érable ou contreplaqué de merisier. L’un des produits coups de cœur de Silo 57 est définitivement l’ensemble de séparateurs de disques vinyles qui s’offre bien au chum ou la blonde dont la collection de vinyles commence à être hors de contrôle.

Cette ligne de bijoux indépendante mélange le bois et le cuir. L’artiste Virginie Turcot-Lamarre réussit à créer des pièces simples qui ne passeront toutefois pas inaperçues de par leur taille XL! C’est une très belle entreprise d’ici à encourager si vous cherchez un bijou pour faire un statement à votre party de Noël.

HotelMotel est une marque vraiment amusante qui propose des chaussures et des accessoires unisexes. Tout est fabriqué à la main dans le Mile-End par deux mordus du mouvement slow fashion. C’est le kiosque à visiter si vous souhaitez vous offrir un cadeau!