Un nouveau spa va ouvrir ses portes au pied du mont Saint-Bruno en décembre

Après le Nordic Station de Magog et les SKYSPA de Québec et Brossard, le groupe SKYSPA se lance dans une toute nouvelle aventure.

Cette fois, c’est à Saint-Bruno-de-Montarville, au pied du mont Saint-Bruno, que l’équipe a décidé d’ouvrir une toute nouvelle cité thermale : Förena.

Ce nouveau concept se veut être un spa qui plongera le client dans différents univers inspirés de l’Islande, l’Allemagne et la Russie. Chacun de ces univers vous fera découvrir différentes façons d’aborder l’expérience thermale. Par exemple, l’univers allemand vous permettra d’essayer le rituel du sauna Aufguss qui vise à maximiser les bienfaits de la thermothérapie grâce à un cycle thermal intensifié qui est guidé par un maitre des saunas.

Comme dans tous bons spas, Förena offrira aussi des soins esthétiques et de la massothérapie.

Les tarifs pour l’expérience thermale, les soins et la massothérapie sont quelque peu plus élevés qu’au SKYSPA par exemple. L’expérience Förena semble toutefois être plus haut de gamme et pourrait se comparer à ce qu’offre le Strom Spa à Saint-Hilaire.

Il faudra attendre l’ouverture de l’endroit en décembre 2019 pour savoir exactement ce que Förena a à offrir exactement, mais pour l’instant, ça s’annonce très excitant!

Förena - cité thermale

Rang des 25, Saint-Bruno-de-Montarville