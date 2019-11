8 sorties à faire en novembre pour contrer la déprime saisonnière

Tout le monde s’entend habituellement pour dire que novembre est l’un des mois les plus plates de l’année. Il fait noir vraiment tôt, il pleut tout le temps, il fait froid, tout le monde commence à être dû pour des vacances...

Pour éviter de tomber dans la grosse déprime saisonnière, il faut occuper ses soirées et ses week-ends avec des activités le fun!

Voici donc sans plus attendre, 8 activités à faire en novembre pour contrer la déprime.

1. Visiter le village de lumières et le marché de Noëll Illumi

Illumi est un parcours extérieur nocturne qui prend vie grâce à plus de 10 millions de lumières scintillantes. En plus des huit mondes fantastiques que vous aurez la chance de découvrir, l'expérience Illumi propose aussi un grand marché de Noël tout aussi scintillant que le parcours. Marchands, artisans et gastronomie seront rassemblés aux abord d'un immense sapin de lumières! Vous pouvez acheter vos billets ici.

2. Participer à la soirée karaoké spéciale Céline Dion

La Taverne Cobra récidive en novembre avec pas une, mais DEUX soirées karaoké spéciale Céline Dion. Le 15 et 16 novembre, c'est votre chance d'aller chanter à tue-tête les plus grands succès de la diva québécoise. Le coût d'entrée est de 5$ et ça commence à 22h.

• À lire aussi: Ce bar de Montréal fera jouer la chanson «Africa» de Toto toutes les 15 minutes pendant 2 soirées complètes

3. Se mettre en mode Tiki pour la soirée Aloha Verdun

Le Palco organise l'une de ses fameuses soirées Tiki le 16 novembre. Si vous êtes déjà «à boutte» du temps froid, c'est dans ce bar que vous devez être vêtu de votre plus belle chemise hawaïenne pour vous régaler d'huîtres à 1$ et de nouveaux cocktails.

4. Participer au festival Zéro Déchet

La troisième édition du Festival Zéro Déchet se déroulera du 8 au 10 novembre prochain au Marché Bonsecours. Ce sera l’occasion idéale de rencontrer des experts en environnement et de découvrir des compagnies locales qui prônent un mode de vie zéro déchet.

5. Aller bruncher aux toasts à l’avocat avec des amis

Quand on ressent la déprime, rien de mieux que de se prévoir un brunch avec des amis. Au lieu d’aller manger un classique «deux œufs, bacon», pourquoi ne pas se laisser tenter par les fabuleuses toasts à l’avocat de l’un de ces cinq endroits à Montréal?

• À lire aussi: 5 endroits où manger les meilleures toasts aux avocats

6. Aller voir un bon show rap

Rien de mieux qu’un bon show rap en plein mois de novembre pour régler son problème de déprime saisonnière. Ça tombe bien car KNLO et Robert Nelson seront au Ausgang Plaza le 16 novembre. Les billets sont actuellement en vente au coût de 17,40$ avant frais.

7. S’organiser une «date» improvisée avec sa douce moitié

Pas besoin d’attendre un évènement précis pour aller se «dater» dans un bar romantique de Montréal. Même que parfois, ça fait du bien après une longue journée grise de donner rendez-vous à sa douce moitié dans un bar de la ville afin de partager une bonne bouteille de vin ou encore un cocktail. L’équipe de Silo 57 vous a justement listé dernièrement 7 endroits où dire «je t’aime» pour la première fois... ou bien la millième!

• À lire aussi: Les 5 plus beaux restos où manger des huîtres et boire des bulles en tête-à-tête

8. Aller manger un bon grilled cheese pour oublier la température maussade

Pour une quatrième année consécutive, chacune des succursales de la chaîne de restaurants L’Gros Luxe propose un grilled cheese qui sort de l’ordinaire par semaine pendant tout le mois de novembre. Rien de mieux qu'un bon sandwich au fromage fondant pour se replacer les idées!