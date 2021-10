Voyages aux États-Unis en voiture : Voici 12 choses essentielles à savoir

Enfin ! À compter du 8 novembre, il sera possible de se rendre en voiture aux États-Unis pour un séjour touristique.



Après plus de19 mois de fermeture, la frontière terrestre américaine s’apprête à rouvrir pour les voyageurs adéquatement vaccinés.

C'est le moment parfait pour renouer avec les jolies plages du Maine, les boutiques du Vermont, les longues routes de l'État de New York et les «small town» américaines qui rappellent le décor de la série Gilmore Girls.

Mais est-ce que ce sera compliqué? Voici les derniers détails.

VOYAGER AUX ÉTATS-UNIS EN VOITURE

1. À partir de quand exactement?

Dès le 8 novembre 2021.

2. Faudra-t-il présenter une preuve vaccinale aux douanes?

Oui. Il faut être pleinement vacciné depuis au moins deux semaines. Les États-Unis reconnaissent les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le gouvernement du Québec vient de rendre disponible une nouvelle preuve vaccinale spécialement conçue pour les voyages hors Québec, différente du code QR. On devrait savoir sous peu si ce nouveau document est reconnu aux douanes américaines.

3. Le vaccin AstraZeneca sera donc accepté?

Oui. Même s’il n’est pas approuvé par la FDA aux États-Unis, les voyageurs ayant reçu leur double dose de ce vaccin sont considérés comme adéquatement vaccinés.

4. La vaccination mixte sera-t-elle acceptée également?

Oui. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis en ont finalement fait l’annonce le 15 octobre dernier. Le sujet en préoccupait plusieurs; des millions de Canadiens ont reçu deux doses de vaccins différents.

5. Faudra-t-il présenter un test de dépistage négatif?

Non, pas pour se rendre aux États-Unis par la frontière terrestre.

6. Et pour les voyages en avion?

Le test de dépistage demeurera obligatoire pour les voyages en avion. À compter du 8 novembre 2021, il faudra aussi présenter une preuve de vaccination pour voler vers les États-Unis, ce qui n'est pas le cas en ce moment.

7. Et si je ne suis pas adéquatement vacciné?

Vous ne pourrez pas voyager aux États-Unis par voie terrestre ni aérienne, à moins de faire partie des cas d’exception établis par les autorités américaines.

À noter par ailleurs que la vaccination deviendra obligatoire pour tous les voyageurs canadiens montant à bord d'un avion au Canada à compter du 29 octobre 2021.

PENDANT LE VOYAGE

8. Est-ce qu'il faudra présenter une preuve vaccinale dans les restaurants ou lieux touristiques aux États-Unis?

Ça dépend. Peu d’États ont adopté le passeport vaccinal - plusieurs l’ont même carrément interdit -, mais il n’y a pas de règle uniforme pour tout le pays.

À Hawaii, en Californie et dans l’État de New York, des preuves vaccinales sont demandées pour certaines activités, particulièrement dans les grandes villes. À New York, par exemple, cela est nécessaire pour accéder aux lieux intérieurs comme les restaurants, bars ou musées .

Les informations et mises à jour au sujet des passeports vaccinaux - et des autres mesures sanitaires locales - sont généralement résumées sur les sites des offices de tourisme.

REVENIR AU CANADA

9. Faudra-t-il présenter un test de dépistage négatif pour rentrer au Canada?

Oui. Un test moléculaire négatif datant de moins de 72 heures est exigé, tant pour les voyages en avion qu'en voiture.

10. Même si je vais aux États-Unis seulement pour la fin de semaine?

Oui. Cependant, pour les voyages de moins de 72 heures, ce test de dépistage pourra avoir été fait au Canada, avant votre départ vers les États-Unis. Il devra être présenté à la frontière canadienne.

11. Les enfants de moins de 12 ans doivent-ils s’isoler au retour?

Oui, en partie. Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans (voyageant avec des parents vaccinés) n’ont pas à faire de quarantaine, mais ils doivent limiter les contacts pendant 14 jours au retour de l’étranger. Ils peuvent aller au parc ou recevoir quelques amis, par exemple, mais pas se rendre à l’école ou au service de garde, dit le gouvernement fédéral.

Toutes les mesures touchant le retour de voyage des enfants non vaccinés sont listées ici .

L’AVIS AUX VOYAGEURS DU GOUVERNEMENT CANADIEN

12. Le Canada a-t-il levé son avertissement aux voyageurs?

Oui, pour les voyageurs vaccinés. L'avertissement, qui conseillait à tous les Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du pays en raison de la pandémie, a été retiré le 21 octobre 2021. Il était en vigueur depuis le 13 mars 2020. Il demeure actif pour les croisières à l'extérieur du Canada. Le gouvernement déconseille aussi toujours aux personnes non vaccinées de se rendre à l'étranger. Les détails sont sur le site voyage.gc.ca.

À noter que le Canada a ouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés des États-Unis le 9 août 2021 et aux voyageurs du reste du monde le 7 septembre 2021.

