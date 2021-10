10 nouvelles bières de microbrasserie à essayer cet automne

L’heure est aux découvertes cet automne.

Alors que la citrouille épicée monte en popularité, plusieurs microbrasseries se joignent à la danse en proposant des bières originales aux saveurs automnales. Que ce soit pour l’Oktoberfest ou pour puiser du réconfort dans un breuvage houblonné, ces 10 bières promettent de vous épater et d’étancher votre soif.

Voici 10 succulentes bières parfaites pour l’automne:

1. Knightmare Porter à la citrouille - 4 origines

4 ORIGINES

Cette bière tombe à point avec la saison fraîche et l’Halloween qui approche. Un succulent mélange de citrouille et d'épices ajoute une saveur intéressante à cette Porter bien équilibrée et corsée.

2. Got Malt? - collaboration entre Isle de Garde et Belle Gueule

FACEBOOK BELLE GUEULE

La bière Got Malt? est une collaboration entre les brasseurs chez Belle Gueule et Isle de Garde. C'est une bière qui est disponible en édition limitée et qui a été brassée en l'honneur de l'Oktoberfest. Elle a une belle couleur dorée et elle est de style Allemande.

Vous la trouverez chez les différents détaillants et magasins spécialisés en bières de microbrasserie.

3. La Rousse de Pointe-à-Corbeau, série Autre Chose - Unibroue

UNIBROUE

Une lager rousse houblonnée tout en équilibre avec l’amertume de ses houblons se trouve dans cette cannette. Vous remarquez le caractère grillé et biscuité de ses malts de spécialité. Un essentiel d’automne.

4. Chez Suzanne - Dieu du Ciel

DIEU DU CIEL

Miam! Une stout fruitée qui sort de l’ordinaire, c’est ce que promet la nouvelle bière Chez Suzanne. Des fraises et de la rhubarbe sont ajoutées lors du brassage de cette stout à 6.5%. L’arôme des fraises est explosif et bien soutenu par l’acidité de la rhubarbe. Cette bière présente également des notes terreuses, s’alliant avec la base maltée et chocolatée.

5. La nuit éternelle - Trou du Diable

TROU DU DIABLE

Cette pilsner saisonnière bien riche aux arômes de sucre brun, de café et de noisettes est un essentiel si vous aimez les bières à la finale chaude et caramélisée. En bouche, on remarque rapidement les notes de menthe, d'eucalyptus, de café et de céréale.

6. Pilsner allemande #1 - Siboire

SITE SIBOIRE

Cette bière possède une finale légèrement amère et extrêmement rafraîchissante. Il s’agit du choix des brasseurs cet automne. Avec des notes de dégustation de céréales craquantes, mie de pain, épices douces, florales et mielleuses, cette bière d’inspiration allemande saura plaire aux amateurs de bières plus classiques.

7. New England IPA à la mangue - Saint-Houblon

TITE FRETTE

Voici une série toute spéciale de New England IPA (NEIPA) dans laquelle de la purée de mangue a été ajoutée. En collaboration avec Tite Frette, cette bière est parfaitement houblonnée, fruitée et acidulée. C’est un tout-en-un!

8. Grisette de blé - Maltstrom

SITE VEUX-TU UNE BIÈRE?

Cette nouvelle bière arrive à point avec l’automne. Il s’agit d’un assemblage de bières de blé élevées en barriques. Au goût, on ne peut s’empêcher de remarquer le doux mariage de bois, d’acidité et de fruits tropicaux.

9. Oat Cream IPA - Microbrasserie L’Ours Brun

SITE VEUX-TU UNE BIÈRE?

Cette New England IPA (NEIPA) à l'avoine et aux houblons Citra Amarillo Talus du producteur détient énormément de personnalité. Cette microbrasserie de Repentigny s’amuse à concocter des bières aux assemblages uniques. Cette bière ne laissera personne indifférent.

10. Ale de Blé aux Cara cara et aux Tangerines - La Knowlton Co.

LA KNOWLTON CO

Une Ale de Blé américaine agrémentée de purée d'orange Cara Cara et de tangerines. Vous remarquerez rapidement les notes de pêche, de fleur d'orange et de zeste d'agrumes. C'est une bière soyeuse, rafraîchissante et ensoleillée. Parfaite pour contrer la grisaille de l’automne.

