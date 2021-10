Une fresque lumineuse s'empare du Parc Laurier pour l'Halloween

Le Parc Laurier sera «the place to be» pour célébrer l’Halloween cette année.

Dans le cadre du festival International de projection mapping de Montréal, MAPP_MTL vous invite à vivre une expérience mémorable cette Halloween en plein cœur du Parc Laurier.

Le mystérieux chalet du Parc Laurier consiste en une fresque lumineuse qui fera profiter au populaire parc montréalais d’une ambiance parfaite pour célébrer Halloween. L'œuvre est signée par l’artiste Jean-Michel Bourgeois et Uberko est à la composition musicale.

Ainsi, les murs du chalet du Parc Laurier seront illuminés et présenteront des corps animés et des esprits capables de glacer le sang aux petits et aux grands.

Les visiteurs auront la chance de s’aventurer dans un Parc Laurier complètement transformé et baigné d’une atmosphère étrange et mystérieuse.

L’événement se déroulera du 27 au 31 octobre prochain dès le coucher du soleil.

MAPP_MTL est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est de favoriser le développement de la projection mapping tout en offrant une vitrine aux talents locaux.

Chalet du Parc Laurier

Mercredi 27 octobre au 31 octobre de 18h à 23h

*Toutes les images contenues dans cet article proviennent de projets passés de MAPP MTL.

