Couleur de l'année 2022: 22 items déco vert sauge pour adopter la tendance

Les marques de peinture semblent s’être passé le mot, 2022 sera sous le signe du vert sauge en matière de décoration.

En effet, Benjamin Moore, Sico ainsi que les peintures Dulux ont tous présenté LA couleur phare à venir en 2022 selon leurs experts et les trois marques sont unanimes : ce sera vert sauge.

Un peu plus gris chez Sico et Benjamin Moore que chez Dulux, le vert de l’année s’inspire de la nature et il est parfait pour apaiser les esprits après des mois très difficiles.

Pour ceux qui voudraient donc embarquer dans la tendance phare de 2022 sans nécessairement repeindre tous les murs de leur appart, voici 22 items déco vert sauge à vous procurer dès maintenant :

1. Ensembles d'illustrations à imprimer sur Etsy - en soldes à 18,73$

2. Chaise RÖNNINGE chez IKEA - 99$

3. La toile galets de rivière chez Simons Maison X Oleka Canva - à partir de 120$

4. Housse de duvet 100% coton sur Amazon - 59.99$

5. Coussin décoratif Noora chez Bouclair - 34,99$

6. Nappe en lin lavé chez H&M Home - 59,99$

7. Tapis Hendesi Heriz chez Ruggable.ca - à partir de 119$

8. Bougie à pilier (ensemble de 4) sur Amazon - 19,25$

9. Vase moderne en terre cuite chez Indigo - 29,50$

10. Papier peint Coup de génie chez Opposite Wall - à partir de 79,95$

11. Rideau Jamika avec feuilles chez Bouclair - en soldes à 18$

12. Housse de duvet en coton sur Etsy - à partir de 83,83$

13. Jeté en fausse fourrure avec sherpa sur Amazon - 39,75$

14. Les chandelles rainurées colorées (ensemble de 2) chez Simons Maison - 14$

15. Lanterne globe à DEL chez Indigo - en soldes à 17,50$

16. Tapis Domo chez Ruggable.ca - à partir de 119$

17. Chemin de table sur Amazon - 22,99$

18. Coussin en velours sur Etsy - à partir de 19,98$

19. Desserte RÅSKOG chez IKEA - 39,99$

20. Le jeté tissage damier chez Simons Maison - 75$

21. Housse de coussin à rayures en velours côtelé uni sur Amazon (ensemble de 2) - 37,46$

22. Serviettes pour la salle de bain (ensemble de 8) sur Amazon - 43,60$

