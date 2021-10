HALLOWEEN 2021: 7 activités à faire à Québec entre amis

L’Halloween est chaque année une occasion de se donner des frissons et vivre des activités qui sortent un peu de l'ordinaire avec sa gang d'amis!

Si vous êtes de Québec et ne savez pas encore quoi faire le week-end du 30 et 31 octobre, ne cherchez plus!

Voici quelques-uns des évènements de la fin de semaine d'Halloween offerts aux plus courageux dans la ville de Québec. À vos risques, périls et plaisirs!

Un défi évasion extérieure à jouer sur votre appareil mobile prenant place dans le Vieux-Québec pour chasser cinq créatures effrayantes apparues dans la ville à l’approche de l’Halloween. Promenez-vous à travers le quartier pour faire disparaitre les monstres. À jouer en gang pour du plaisir garanti et terminez ça la soirée dans un des bars décorés pour vous récompenser...Si vous vous en sortez!

Valide jusqu'au 1er novembre.

La destination gourmande de Québec se transforme en Grand Marché de l'étrange et mettra de l'avant des produits non-conventionnels. Artistes, artisans et entreprises agroalimentaires seront sur place. Les plus courageux oseront goûter aux insectes! Pour la première édition, l'ésotérisme et le surnaturel seront au rendez-vous. Esprit...Es-tu là?

Ça vous est probablement déjà traversé l’esprit que de vouloir connaître ce qui se passe entre les murs d’une prison. Le Morrin Center offre des visites guidées en français et en anglais pour vous promener dans les cellules et les aires communes de cette sombre prison d’antan. En plus, on dit de ces lieux qu'ils sont parfois hantés... Réservation à l'avance conseillée.

Visites guidées offertes du mercredi au dimanche pendant la période d'automne.

Le Méga-Parc des Galeries de la capitale devient le théâtre d’un film d’horreur dont vous êtes acteurs. Face à face avec un clown démoniaque ou encore une rencontre avec un zombie? C'est ce qui vous arrivera si vous ne vous défilez pas. Le sang et les créatures étranges sont aussi de la partie. Déconseillé aux 13 ans et moins, ça dit tout! Réservation sur place.

Jusqu'au 31 octobre aux Galeries de la Capitale.

Le Vieux-Québec étant déjà un peu lugubre la nuit tombée, les promenades fantômes vous font découvrir des histoires à donner froid dans le dos. Promenez-vous dans un tour de 2h30 avec les guides qui vous raconteront les crimes qui ont eu lieu en Nouvelle-France et 15 personnages qui hantent encore ses murs aujourd’hui. Après, vous aurez probablement envie de dormir la lumière ouverte. Réservations obligatoires.

Parcours spécial Halloween les 29 et 30 octobre.

Cette soirée au Musée de la Civilisation vous fera vivre un concert lugubre à la lueur des chandelles où seront jouées les chansons classiques d'Halloween. Thriller, Psycho, Ghostbuster...vous en aurez des frissons. Réservez vos billets, soirée pour 8 ans et plus.

Différentes dates et heures disponibles. Les billets s'envolent rapidement!

La traditionnelle maison hantée de Saint-Étienne-de-Lauzon n'est pas ouverte au public cette année pour les raisons que l'on connait. Ça n'est tout de même pas ce qui arrête l'équipe derrière la maison hantée de vous offrir un rallye virtuel! À travers le parcours linéaire de la Rivière-Saint-Charles, optez pour l'aventure familiale ou adulte pour les moins peureux et partez à la recherche du Wendigo.

Activité gratuite jusqu'au 8 novembre. Téléphone intelligent requis.

