Un deuxième Canard Café ouvrira très bientôt

Il y a du nouveau qui se trame dans le centre-sud de Montréal. Le bien-aimé Canard Café situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve prévoit ouvrir très bientôt une nouvelle adresse dans le Centre-Sud, au pied du pont Jacques-Cartier.

Campé sur la rue Sainte-Catherine E, à deux pas du fleuve et du centre-ville, la nouvelle adresse reprendra la formule gagnante du café original.

Le Canard Café est un incontournable auprès des gens du quartier. L’endroit donne rapidement l’agréable impression de se trouver à la maison.

Anciennement Hoche Café, les propriétaires Amélie et Pierre se sont empressés de donner un souffle nouveau à l’endroit. On se rend donc au Canard Café pour la cuisine réconfortante et pour découvrir de nombreux torréfacteurs de la troisième vague.

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour les résidents du centre-sud qui profiteront d’une nouvelle adresse où aller se chercher un café et où il fait bon s’installer pour le lunch ou le brunch.

L’emplacement de la nouvelle adresse se situe sur un pan de la rue Sainte-Catherine Est qui n’est pas tout à fait développé encore.

Toutefois, l’endroit promet de renaître au cours des prochains mois grâce au projet d’envergure qu’est l’Esplanade Cartier. Il s’agit d’un projet audacieux qui promet de créer des «faubourgs» qui comprendront des commerces, des bureaux, une place publique, des espaces verts et plusieurs logements.

Site Esplanade Cartier

La livraison de la phase 1 du projet Esplanade-Cartier est prévue pour l’hiver 2021-2022. La phase 2 est prévue entre l’été et l’hiver 2022.

Pour sa part, le nouveau Canard Café prévoit d'ouvrir ses portes en décembre 2021.

Canard Café

Nouvelle adresse: 2199, Sainte-Catherine Est

Hochelaga-Maisonneuve : 4299, rue Ontario Est

